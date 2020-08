Creció en una casa rodante, tuvo una tensa pelea con “Checo” Pérez y ahora será el compañero de Fernando Alonso en la Fórmula 1

Esteban Ocon será el compañero de Alonso en Renault (@estebanocon)

La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada ya es un hecho. El español correrá con Renault, equipo en el que consiguió sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006. En aquel entonces su compañero fue el italiano Giancarlo Fisichella, a quien consideró como el mejor piloto que ha tenido a su lado y con el que supieron conformar “un ambiente fantástico”.

Ahora, en la temporada 2021 el experimentado corredor que recientemente cumplió 39 años, tendrá un colega que conoce de primera mano lo importante que es tener una buena relación entre uno y otro... o mejor dicho, sabe lo perjudicial que es no tenerla, después de los inconvenientes que tuvo con el mexicano Sergio Checo Pérez cuando ambos pilotaban para Force India.

“Lo que ocurrió en Force India no es algo que me gustaría repetir de nuevo. No había un buen ambiente. Había respeto entre Checo y yo y el equipo no se descentró, pero no había buenas sensaciones entre nosotros”, reconoció Esteban Ocon en febrero de este año.

El joven y prometedor piloto francés se unió a Renault en 2020 tras quedarse sin contrato en 2019 y pasar varios meses fuera de la competencia motora más importante del mundo.

Esteban Ocon y Sergio Pérez tuvieron momentos de tensión siendo compañeros en Force India

La historia de vida de Ocon está marcada por una palabra que lo acompañará el resto de su vida: “Humildad”. “Mis padres no tienen mucho dinero, se sacrificaron mucho. Estuvimos viviendo en una casa rodante durante unos años para poder ir a las carreras. Sin mis padres no estaría aquí”, recordó en una entrevista para el documental Drive to survive de Netflix que retrata desde adentro el mundo de la Fórmula 1.

“Desde niño siempre quise ser piloto de carreras, llevo corriendo desde los siete años. Es difícil decir lo caro que es que un niño entre en la F1, pero para alguien normal como nosotros eso es imposible básicamente”, consideraba.

En una disciplina en la que lo económico predomina muchas veces sobre lo deportivo, generalmente los corredores con mejores patrocinadores son los que ocuparán un asiento de los 20 que hay a disposición (sobre todo de los equipos de menos recursos) ya que el aporte financiero de ellos representa una buena fuente de ingresos para la escudería.

A pesar de ello, y a base de resultados previos, con 21 años, el francés dio un paso gigante dentro de la Fórmula 1 en 2017 al firmar con Force India (actual Racing Point) para convertirse en el segundo piloto del equipo, al que Checo Pérez pertenecía desde el 2014.

Sin embargo, ese año iba a ser el más problemático para Ocon hasta hoy.

Los choques de Ocon y Pérez en 2017

La fricción entre ambos comenzó el 11 de junio del 2017 en el GP de Canadá. Las cámaras mostraron el momento en el que el mexicano sacó de la pista a su compañero mientras mantenía una lucha con Sebastian Vettel (Ferrari). “Creo que Pérez me sacó de lo que podría haber sido el podio para mi hoy. Pero creo que así son las carreras y eso no va a quitarme la sonrisa”, bromeó el francés al terminar el evento.

Cuando parecía que todo había quedado en un pequeño accidente, la situación se volvió muy intensa. Dos semanas después, en el siguiente Gran Premio de Bakú, el galo golpeó contra el muro al experimentado piloto de 28 años en una mala maniobra. “Fue demasiado agresivo, lo que sucedió hoy es totalmente inaceptable para el equipo”, reconoció el latinoamericano. “¿Eso es lo que dijo? Si lo hizo, no haré comentarios”, respondió el europeo.

La tensión en el ambiente estaba presente en todo momento y fue en el GP de Bélgica donde terminó de estallar. Pérez y Ocon se volvieron a tocar mientras competían entre sí. Dos veces en la misma carrera. El joven se llevó la peor parte al terminar con el alerón destrozado y, al ser consultado sobre cómo estaba la relación entre ambos, dijo: “No lo sé, lo que sé es que voy a hablar con él de hombre a hombre”. Del otro lado, Pérez disparó: “Hay que mirar hacia atrás y recordar cuando él me puso contra la pared. No quiero decir que lo hice por eso, pero la tensión comienza desde ese momento”.

Ese episodio fue el que marcó un punto de inflexión y por el cual tuvieron que intervenir las autoridades de la escudería prohibiéndoles competir entre sí. La relación estaba quebrada pero lograron poner paños fríos y sumar puntos en lo que restó de la temporada, terminando en séptimo y octavo lugar en la clasificación general.

El 2018, sin embargo, no iba a cambiar. A la compleja situación que atravesaban, se le iba a sumar la llegada de Lawrence Stroll al poder, el magnate canadiense adquirió la escudería que estaba en estado de administración judicial producto del escándalo financiero en el que se encontraba el dueño del equipo Vijay Mallya.

A pesar de que con su arribo Lawrence iba a salvar a la escudería de la quiebra, su entrada en escena iba a perjudicar directamente a alguno de los dos pilotos, ya que a donde él fuera, su hijo Lance Stroll (piloto de Williams en ese entonces) iría con él.

Fue así que ese año la competencia entre el mexicano y el francés iba a volverse más personal, porque se entendía que sólo quedaba una plaza para ambos en Racing Point (como se llamó tras la compra de Force India). Para colmo, a un año de aquel incidente en Hungría, el circuito de Marina Bay (Singapur) fue testigo de un nuevo y último encontronazo.

Esteban Ocon se iba a despedir del evento en la primera vuelta tras ser golpeado contra el muro por Sergio Pérez. “Esta claro lo que pasó y todos lo vieron. No voy a comentar nada, quiero ver las imágenes y discutir con el equipo primero”, lanzó el joven piloto ya sin sonrisas en el rostro.

Finalmente, antes del cierre de la temporada, la escudería anunció que Lance Stroll y Sergio Pérez iban a ser los pilotos para la temporada 2019.

En 2018 confirman que Ocon se quedará sin contrato para la siguiente temporada (@estebanocon)

“Vimos talento en Sergio, y sí, él cuenta con el respaldo de Carlos Slim. Para nosotros fue un beneficio adicional porque la financiación esta muy relacionada con el desempeño y necesitamos toda la financiación que podamos tener”, explicó el director del equipo Otmar Szafnauer en el documental de Netflix, acerca de la decisión de dejar sin contrato a Esteban Ocon.

Es que Checo Pérez estaba asociado con su compatriota Slim, “uno de los tipos más ricos del mundo”, aseguró. “Lo llamaba todo el tiempo cuando tenía 14 años para que me diera una oportunidad. Comenzamos juntos el sueño de llegar a la F1. Mi carrera esta vinculada a las decisiones que tomamos juntos”, explicó en el sexto capítulo de la primera temporada de esta serie documental.

En medio de las problemáticas que vivía el equipo, Lewis Hamilton salió a hablar durante una conferencia de prensa previa al GP de Hungría y defendió a Ocon: “Estamos en un lugar en donde hay algunas personas que en lugar de tomar a un joven prometedor, aceptan a cualquiera que tenga dinero. Él necesita estar en un gran auto porque es uno de los mejores pilotos. Espero que tenga una oportunidad”.

Ocon fue piloto de pruebas de Mercedes y no corrió en la Fórmula 1 tras quedarse sin contrato (@estebanocon)

El 2019 fue un año duro para Ocon, quien no pudo disputar el campeonato mundial aunque siguió ligado a la competencia. “Estará muy cerca del equipo y será nuestro piloto de reserva”, informó Toto Wolff (Director de Mercedes) en la previa del GP de Abu Dabi.

Pero el joven de 22 años no se conformaba con ser parte del mejor equipo de la parrilla. Él tenía un objetivo: ser campeón del mundo, a tal punto que llegó a reconocer que, “si no tengo un asiento de F1 en 2020, buscaré otra cosa porque tengo que seguir trabajando y estar en pista durante las carreras”.

Finalmente, con la renovación del contrato de Valteri Bottas como segundo piloto detrás de Hamilton, el galo optó por fichar para Renault, en donde comparte este año con Daniel Ricciardo.

“La temporada pasada fue muy, muy exigente. No dormí durante dos días, era una locura. La cantidad de viajes que hacía, y la cantidad de horas que pasaba en el simulador y luego viajando a la pista, haciendo cosas para Mercedes. Me usaron bien pero mucho”, dijo sobre su paso por la Flecha Plateada.

El francés firmó con Renault para correr junto a Ricciardo (@estebanocon)

“Hay mucho mejor ambiente entre Daniel y yo que con Checo. Si podemos trabajar así, a pesar de que sea diferente en la pista, creo que va a ser mucho mejor para todos llevar energía positiva al equipo. Ojalá que seamos sólidos en ese aspecto. No queremos que eso suceda (tener incidentes). Por supuesto, siempre puede ocurrir en la salida, por ejemplo, pero la forma en que ocurría en la carrera (con Pérez) no era aceptable”, afirmó Ocon antes de que se desatara la pandemia por coronavirus.

En una temporada atípica por el COVID-19, de lo que más se habló fue de las contrataciones masivas que se dieron después de que Ferrari anunció que no le renovaría el contrato a Sebastian Vettel. La llegada de Carlos Sainz al Cavallino Rampante a partir del 2021, dejó libre una plaza en McLaren la cual ocupará Daniel Ricciardo, que tras su decisión sembró una incógnita acerca de quién lo reemplazaría en Renault.

“Estaba sentado en mi motorhome cuando supe que Fernando (Alonso) se iba a unir al equipo. Pienso que son grandes noticias para la escudería, y en lo que a mí respecta, estoy muy contento de trabajar con una leyenda. Es uno de los pilotos que me ha hecho amar este deporte. Estoy muy, muy motivado”, sentenció Esteban Ocon en una entrevista para la página web oficial de la F1.