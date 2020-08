Julio César Chavéz Jr. anunció la fecha de nacimiento de su hijo con este garrafal error histórico

Como ya es costumbre, Julio César Chavez Jr., hijo del gran campeón mexicano de boxeo, volvió a dar la nota por sus declaraciones en redes sociales, en las que es muy activo. Y es que lo que inició como un feliz anuncio hacia sus seguidores, terminó con una pifia garrafal.

Luego de que un usuario de Instagram le preguntara cuándo iba a nacer su segundo hijo con su esposa Frida Muñoz, el pugilista adelantó que el parto se tiene programado para el próximo 16 de septiembre; sin embargo, confundió esta importante fecha en la historia de México por otra. Así lo dijo a través de una historia en su cuenta de Instagram:

Mi hijo, si dios quiere, nace el 16 de Septiembre, el Día de la Bandera

Cabe mencionar que el “Día de la Bandera” se celebra el 24 de febrero, mientras que el 16 de septiembre se celebra el Día de la Independencia.

El hijo de la Leyenda de Boxeo en México es muy activo en sus redes sociales, lo que le ha traído varios problemas (Foto: Instagram/jcchavezjr)

De acuerdo con testimonios históricos, dicha fecha de 1810, cerca de las 02:00 de la mañana, el cura Miguel Hidalgo y Costilla pronunció “vivas” a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, así como algunos “muera” al “mal gobierno”, durante el discurso con el cual arengó a la población a levantarse en armas.

Tras esta respuesta del “Junior”, las burlas y críticas no se hicieron esperar por parte varios usuarios:

“Julio César Chávez Jr. festeja el día de la bandera...¿El 16 de septiembre? Aiiii goeiii”, “Pobre, lo compadezco de tanto golpe”, “Qué bueno que es boxeador” , fueron algunos de los comentarios.

El ex campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no tuvo más opción que borrar la publicación y corregir con otra: “Tu hermano nace el Día de la Independencia” , le comentó a su pequeña hija Julia de seis años y con las que se suele divertir mucho en la red social.

En septiembre se sube al ring

Su rival, Mario Cazares, derrtó a Canelo en una pelea amateur en 2004 (Foto: Especial)

El próximo 25 de septiembre, el “Junior” enfrentará al sinaloense Mario Cazares, en el respaldo de la tercera exhibición que ofrecerán en menos de un año las figuras del boxeo mexicano Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce, misma que será distribuida a través del sistema de “pago por evento” por streaming digital desde el Gran Hotel de Tijuana.

Mario Cázares debutó como profesional en 2015 y ha hecho todas sus peleas en territorio mexicano. Hace años batalló con una lesión en la espalda, tiempo que aprovechó para estudiar una carrera universitaria.

Sin embargo, se encuentra invicto como profesional con una marca de 11-0 y 5 nocauts. Un dato curioso es que Cázares fue el último peleador mexicano que derrotó a la estrella internacional Saúl “Canelo” Álvarez, en combate amateur durante un torneo nacional en 2004 realizado en Sinaloa por la presea dorada.

Por su parte, Chávez Jr. tiene una marca 51 peleas (33 por nocaut) cuatro derrotas y un empate. No obstante, no pelea desde el 20 de diciembre de 2019, cuando perdió por decisión técnica ante el ex campeón mundial Daniel Jacobs, en Phoenix, Estados Unidos.

Cabe destacar que el “Junior” se encuentra suspendido de manera indefinida por la Comisión Atlética de Nevada, Estados Unidos, al no hacerse un examen antidopaje el año pasado, precisamente antes de subirse al ring con Jacobs.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Chávez Junior, durísimo con Maravilla Martínez: “Está viejo, necesita boxear conmigo para que se retire con algo de dinero”

Del ring a Playboy y ahora a la actuación: “Barby” Juárez colgó los guantes de box para dedicarse al teatro

Liga MX: así presumió Patrick Wilson su jersey de los Pumas de la UNAM durante su preparación física para la película de Aquaman