Del ring a Playboy y ahora a la actuación: Barby Juárez colgó los guantes de box para dedicarse al teatro

Hace menos de un año, Mariana “La Barby” Juárez estaba defendiendo su título Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); sin embargo, ante la falta de peleas en este 2020 por la contingencia de coronavirus (COVID-19), decidió incursionar en el mundo del teatro.

A través de un video en sus redes sociales, este lunes la campeona mexicana de 40 años de edad, dio a conocer que debutará en el escenario en septiembre con la obra cómica “Solteras en Cuarentena” junto a Cecilia Galliano, María José Suárez, Julio Ponce y Emy Santa Cruz.

No obstante, “La Barby” señaló este martes en conferencia de prensa virtual que esta nueva faceta no intervendrá en sus deberes boxísticos, pues ha sabido intercalar los ensayos con sus visitas al gimnasio, para estar lista en cuanto su promotora le indiqué que llegó el momento de romper la inactividad.

Ya vamos para un año sin pelear y se presentó esta oportunidad. Yo sigo entrenando, esto es algo que también me gustó porque no es mucho tiempo, prácticamente han sido dos semanas en las que he estado ensayando dos horas al día, pero mi entrenamiento y correr ha quedado libre, puedo hacer las dos cosas

Debido a su belleza, apareció en la revista Playboy de México (Foto: Instram/barbyjuarez)

La obra, que contará con cuatro presentaciones, se estrenará el 18 de septiembre a las 20:30 horas a través de un foro online que tendrá funciones en streaming. Los boletos se pueden adquirir vía eticket.mx, con costo de 135 pesos.

Al respecto, la pugilista dio algunos adelantos y aseguró que sorprenderá a más de uno con su actuación.

Tan sólo cuando leí el guión me daba risa (...) Le estoy echando ganas, quiero hacer un buen papel (...) Me agradó el libreto, hablan del boxeo, de ser campeona, de la mujer, me gustó mucho y quiero compartirlo con toda la gente del boxeo

Cabe mencionar que Mariana Juárez ya tiene la experiencia de haber hecho otros papeles de boxeadora o entrenadora en la televisión: “Estuve en el programa ‘Puños de fuego’, que duró prácticamente medio año, estuvimos trabajando en la conducción y esto es comedia. Algo que sí me dio al principio un poquito de miedo, pero soy de las que dicen ‘vamos a intentarlo’ y no me voy a quedar con las ganas”, aseguró

Mariana es muy activa en sus redes sociales. En instagram tiene más de 72 mil seguidores (Foto: Instram/barbyjuarez)

Además, “La Barby” explicó que en México las mujeres no pueden vivir al cien por ciento del boxeo, por lo que buscan otras fuentes de ingreso para salir adelante. Por ello, además del boxeo y la actuación ha modelado para diferentes publicaciones.

Con una marca de 54 peleas ganadas, 18 por nocaut, 9 derrotas y 4 empates, Juárez es considerada una de las mejores peleadoras mexicanas de la última década, pues posee tres campeonatos en tres divisiones diferentes.

Fue en octubre de 2019 la última ocasión que Mariana subió al ring, al defender su cetro por decisión unánime ante la argentina Carolina Duer, y aunque este año tenía planeadas más funciones, la pandemia del COVID-19 detuvo sus proyectos boxísticos.

Incluso, en marzo de este año anunció que avanzaban las pláticas para realizar una pelea contra la tijuanense Jackie “La Princesa Azteca” Nava, otra de las grandes figuras del boxeo femenil.

Tiene tres campeonatos mundiales en divisiones diferentes (Foto: Instram/barbyjuarez)

Este esperado combate está aplazado en espera de que se abra la posibilidad de celebrar funciones con aficionados sin riesgo de contagio del COVID-19, pero Juárez dejó abierta la posibilidad de que, si las cosas siguen como van con la pandemia, se pueda pelear a puertas cerradas.

“Esa pelea la quiere ver el público, pero si no llegara a suceder, adelante (...) Me siento en mis mejores momentos” , declaró.

