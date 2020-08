El ex basquetbolista Kenny Smith abandonó un programa en vivo en respaldo al boicot de los jugadores de la NBA

Kenny Smith abandona un estudio de televisión para apoyar a los jugadores de la NBA

Los Milwaukee Bucks boicotearon hoy los playoff de la NBA y se negaron a salir a jugar contra los Orlando Magic, en protesta por el último incidente de brutalidad policial contra un afroamericano en Wisconsin. La decisión llevó a los Houston Rockets y Oklahoma City Thunder a sumarse también a la medida, por lo que la NBA anunció que se pospondrían todos los encuentros.

Instantes después de la noticia, el mundo del baloncesto se unió con mensajes de apoyo en las redes sociales y en algunos instantes se iniciará una reunión en la Burbuja de Disney World, Orlando, para ver de qué manera continuar con la competencia. Incluso, periodistas acreditados informaron que hay varios jugadores que quieren marcharse por lo que podrían suspender el resto de la temporada.

En este contexto, inició el famoso programa Inside NBA de la señal de TNT inició su transmisión con la presencia de tres ex jugadores, que participan habitualmente del ciclo. Uno de ellos, Kenny Smith, brindó algunas palabras y luego explicó que prefería apoyar a los basquetbolistas: “Mi cabeza está por explotar pensando en todo lo que está pasando”, comenzó a relatar. Luego, tras algunas dudas, decidió marcarse: “Creo que lo más importante, como hombre negro y ex jugador, creo que lo mejor es que apoye a los jugadores y no estar aquí esta noche”. Acto siguiente, se quitó el micrófono, lo apoyó sobre la mesa de debate y se fue.

En las redes sociales, miles de usuarios apoyaron su decisión y criticaron a Charles Barkley y Shaquille O’Neal, quienes eligieron quedarse para continuar con el programa.

Kenny Smith, doble campeón de la NBA con Houston, jugó 10 años (1987-1997) en la liga de baloncesto norteamericana y defendió las camisetas de Sacramento y de los Rockets, en donde alcanzó su mejor nivel y logró sus dos anillos.

La cancha y las bancas vacías en el inicio de un juego programado de postemporada de baloncesto de la NBA entre los Milwaukee Bucks y los Orlando Magic (USA TODAY Sports)

El boicot de los Bucks se produjo en protesta después de que el domingo un policía disparara siete veces en la espalda al afroamericano Jacob Blake en la localidad de Kenosha (Wisconsin). Blake permanece grave en el hospital y podría quedar parapléjico.

Durante las protestas desatadas por ese incidente, en la noche del martes se produjeron disturbios que saldaron con dos muertos y un herido, hechos por los que ha sido detenido un joven de 17 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el envío de agentes federales que se unirán a la Guardia Nacional en Kenosha (Wisconsin) para sofocar los disturbios raciales. El estadio de los Bucks está a poco más e 50 kilómetros de donde se produjo el incidente de violencia policial en Kenosha.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La NBA pospuso su jornada de playoffs tras el histórico boicot de los jugadores por el caso de Jacob Blake

De Lebron James a Scottie Pippen: los mensajes de apoyo de las estrellas de la NBA tras el histórico boicot

Tras la medida en la NBA, Milwaukee Brewers se unió a la protesta con otro boicot en las Grandes Ligas de béisbol

Con información de EFE