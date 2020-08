Los mensajes de Riquelme a Lionel Messi en medio de su crisis con el Barcelona

Riquelme y Messi intercambian mensajes seguido: ¿lo tentará Román para jugar en Boca?

La noticia que conmovió a España en las últimas horas fue la frase que Lionel Messi le habría dicho al flamante entrenador del Barcelona, Ronaldo Koeman, al tener su primer encuentro: “Me siento más afuera que adentro”. El astro argentino atraviesa su peor crisis en la institución catalana y por primera vez duda en serio de su futuro. En medio de tantos interrogantes y pretendientes para la continuidad deportiva de Leo, entre los que figuran Manchester City y Newell’s, no es un dato para dejar pasar su relación con Juan Román Riquelme.

Una fuente importante de Boca le comentó a Infobae que Román y Messi hablan muy seguido y mantienen una excelente relación desde que les tocó ser compañeros en la selección argentina en la época de José Pekerman y Alfio Basile (previo a la renuncia del ex enganche por sus diferencias con Diego Armando Maradona).

“Hablo bastante con él pero no de la selección, hablo de otras cosas. De cómo anda y cosas así”, reveló Riquelme en una entrevista hace un tiempo, cuando Messi debatía su posible retorno al conjunto nacional en el momento en que pasó por un impasse. Y la Pulga fue condescendiente cuando le mencionaron la posibilidad de viajar a Argentina para formar parte del partido homenaje a Riquelme que finalmente se postergó: “Por temas de fechas no sé, si es una fecha en la que yo esté por allá y puedo, encantado de estar. Román se merece una gran despedida después de tanto tiempo que no se le hizo, por todo lo que le dio al fútbol y Boca, se merece algo grande”.

Messi y Riquelme previo a un choque por Eliminatorias con la selección argentina (Foto NA: Carlos Brigo)

Juntos formaron la base del plantel que obtuvo la clasificación al Mundial de Alemania 2006, donde convivieron hasta pisar los cuartos de final ante el dueño de casa y ser eliminados en la tanda de penales (el partido en el que Riquelme fue sustituido y Messi no ingresó). Y en la Copa América 2007, ya con el Coco Basile en el banco, fueron los directores de orquesta de una selección que arrolló a cada oponente hasta la final contra Brasil, con caída 3-0.

La admiración por calidad futbolística es recíproca y también la camaradería (incluso en 2016 charlaron un rato tras un duelo entre el Villarreal y el Barcelona en El Madrigal)... ¿Eso alcanzará para elaborar una gestión por él?

¿SUEÑO O POSIBILIDAD?

Riquelme le tiene un aprecio especial a Messi pero es respetuoso respecto a las decisiones sobre su futuro

Boca cuenta con un plantel bastante equilibrado y completo, pero el responsable del Consejo de Fútbol dejó claro que en caso de presentarse la posibilidad de dar un salto de calidad con algún futbolista de talla internacional, intentará hacer el esfuerzo. Fue lo que trató con el chileno Mauricio Isla, que finalmente terminó firmando con el Flamengo de Brasil.

Como en su momento la directiva xeneize anterior le abrió las puertas de par en par a Messi (incluso le regalaron indumentaria del club cuando nació su primer hijo) por cualquier eventualidad, lo mismo le hace sentir Riquelme pese a tener algo claro: contratarlo es un objetivo prácticamente imposible.

No solamente porque el rosarino todavía no tiene definido marcharse del Barça sino porque, como primera opción, barajaría quedarse en el ámbito europeo de primer nivel. Y llegado el caso, si es que en algún momento de su carrera define experimentar en el fútbol argentino, sueño frustrado desde que partió de adolescente a España, el equipo que más chances tiene de recibirlo es Newell’s por su aprecio sentimental.

