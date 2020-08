Valentino Rossi mostró cómo se vio el estrepitoso accidente desde la cámara de su moto: “Son las imágenes que más me asustan”

Valentino Rossi mostró el accidente en instagram

Dos días después del impactante accidente que protagonizaron el francés Johann Zarco y el italiano Franco Morbidelli en el Gran Premio de Austria de MotoGP, el italiano Valentino Rossi hizo su descargo en las redes sociales junto a un escalofriante video.

“Las imágenes de mi cámara son las que más me asustan, porque desde aquí se comprende la velocidad con la que la moto de Franco cruzó la pista justo delante de mí”, explicó el piloto de Yamaha YZR-M1, quien no resultó herido de milagro al ver cómo las motos de sus colegas volaron por el aire.

“Pasó tan fuerte que ni siquiera la vi. Cuando regresé a boxes, ya estaba lo suficientemente sorprendido por haber visto la moto de Zarco volar literalmente sobre la cabeza de Maverick. Milagrosamente nadie resultó herido pero espero que este incidente haga pensar a todos, especialmente a los pilotos”, remarcó

“Zarco no provocó intencionadamente ese accidente, pero sigue siendo un grave error de valoración que un piloto de MotoGP no puede permitirse, sobre todo en una frenada a 310 km/h. Franco no cedió el puesto para reducir la velocidad, por eso Morbidelli no pudo evitar pegarle a toda velocidad”, consideró Rossi.

“Entiendo que en carrera nos jugamos mucho y todos damos lo mejor para mantenernos al frente, pero no debemos olvidar que el nuestro es un deporte peligroso, está en juego nuestra seguridad y la de nuestros oponentes. Eso es mucho más importante que ganar una posición”, sentenció el nueve veces campeón del mundo.

Al mismo tiempo, tras acabar quinto en el trazado de Red Bull Ring, Rossi consideró que “no es una novedad” que Zarco cometa irregularidades en las carreras y reconoció que este domingo vivió el riesgo más importante de su trayectoria en la MotoGP, pues la moto de Morbidelli le rozó mientras procedía a altísima velocidad.

“Tengo que decir que fue duro, estoy un poco sacudido. Incluso empezar la segunda carrera fue complicado. Estaba junto a Maverick (Viñales), estábamos ralentizando para entrar en la curva 3 y vi llegar una sombra. Pensé que era la sombra de un helicóptero, en cambio llegaron dos balas. Vi bien la Ducati de Zarco, en cambio la moto de Morbidelli ni siquiera la vi, solo la vi luego en las imágenes. Hoy el santo de los motociclistas hizo un gran trabajo”, dijo Rossi a la televisión italiana Sky Sport.

“La dirección de la carrera debe hablar seriamente con los pilotos y debe tomar medidas serias con Zarco, porque incluso en Brno ha golpeado a Pol Espargaró. Y aquí en Spielberg hizo lo mismo, perjudicó a Morbidelli para que no le superara. Y al final yo también pude quedar involucrado. Hay que entender que nuestras motos, con estas velocidades, son balas. Estamos superando un poco el límite”, concluyó.

