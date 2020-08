Cuáles son los planes que prepara Ferrari para Mick Schumacher en la Fórmula 1

Mick Schumacher es parte de la estructura de formación de Ferrari (Foto: Reuters)

Mick Schumacher parece haber encontrado la tan preciada regularidad durante esta temporada en la Fórmula 2. Cuando restan tres fechas para el final de esa competencia y con la Fórmula 1 preparando su grilla definitiva para el 2021, el joven piloto alemán podría ser uno de los elegidos por la máxima categoría del automovilismo para ser uno de los 20 grandes protagonistas de la siguiente temporada.

El hijo del siete veces campeón de Fórmula 1 es parte de la Academia de pilotos de Ferrari desde comienzos del 2019 y está afrontando su segunda temporada en la F2 con una visible mejora en sus resultados. El peso de su apellido acompaña el impulso de su nivel y todo parece encaminarse a encontrarlo el próximo año en la grilla de la competencia más importante del mundo motor.

Mattia Binotto, uno de los líderes de Ferrari, habló nuevamente sobre la situación del conductor de 21 años y alimentó el rumor de su salto a la F1, aunque con una salvedad que era un secreto a voces: primero deberá recalar en una escudería de menor envergadura. “Pronto discutiremos qué vamos a hacer con él el próximo año. Creo que el siguiente paso lógico para Mick sería comenzar con un equipo de Fórmula 1 más pequeño donde pueda llegar a saberlo todo y luego ir poco a poco desde allí”, declaró Binotto en una entrevista con el periódico alemán Bild que fue replicada en distintos medios especializados de automovilismo.

Ferrari ya tiene a sus dos butacas ocupadas para el próximo año con el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr., que desembarcará desde McLaren como sustituto del alemán Sebastian Vettel. Todavía quedan nueve asientos disponibles en seis escuderías: Alfa Romeo y Haas no anunciaron oficialmente a ninguno de sus dos pilotos. Precisamente esos dos teams son los que sonaron en las últimas semanas como posibles destinos para Mick.

“Lo está haciendo muy bien esta temporada en la Fórmula 2. Su trabajo era mejorar y progresar y lo está haciendo”, lo elogió Binotto en su entrevista. Estas palabras del hombre que si bien sigue siendo la cara visible del equipo de Maranello perdió poder en la estructura coinciden con lo dicho hace algunas semanas. “Estará en un asiento de F1 en el momento en que creamos que ha progresado lo suficiente en general. También necesita simplemente continuar como lo está haciendo ahora, y decidiremos más adelante en la temporada”, había dicho por entonces en declaraciones al sitio especializado AutoSport.

Un hecho alimenta el posible desembarco del hijo del Káiser el próximo año: el finlandés Kimi Räikkönen evalúa retirarse de la divisional a los 40 años. El campeón del 2007 lleva 18 temporadas a bordo de diversos autos en la Fórmula 1 y le reconoció a Infobae que su salida podría desarrollarse en 2021: “Siempre he dicho que haré esta temporada y luego decidiré. Si este año sigo disfrutando de las carreras, continuaré, si no, me retiraré”.

En ese caso, se liberaría oficialmente una butaca de Alfa Romeo, equipo que tampoco confirmó la continuidad del italiano Antonio Giovinazzi, otra de las gemas surgidas de la Ferrari Driver Academy.

Luego de quedar 12° en su primer año en la Fórmula 2, Mick está viviendo un certamen más regular desde los resultados este año: marcha 5° en el campeonato de pilotos gracias a que sólo tuvo un abandono (por un inconveniente insólito) y ya acumuló cuatro podios (tres veces 3° y una vez 2°).

