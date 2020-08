Las frases desafiantes desde Münich que encendieron al vestuario del Barcelona en la previa del duelo ante el Bayern por Champions

Barcelona enfrentará el viernes al Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions (Foto: Reuters)

En los papeles, el partido más imponente de los cuartos de final de la renovada Champions League parece ser el que mantendrán Bayern Múnich y Barcelona, los únicos dos campeones del torneo que quedan en carrera. El Blaugrana atraviesa un proceso de turbulencias a pesar del gran triunfo sobre Napoli en octavos, mientras que en la vereda de enfrente los alemanes llegan con su confianza a tope. Así parece quedar en claro también en las declaraciones que realizaron diferentes referentes de la institución que se adueñó de las últimas ocho Bundesliga.

Karl-Henz Rummenigge y Lothar Matthäus, símbolos del club de distintas épocas, realizaron declaraciones en la previa del partido que en España fueron tomadas como provocaciones en la antesala del duelo que se celebrará el próximo viernes. “Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no sólo el mejor delantero”, aseguró Matthäus en declaraciones al Bild y SkyTV según informó el medio catalán Mundo Deportivo.

Lothar Matthäus se mostró confiado con el nivel del Bayern (Foto: Reuters)

Estas palabras del hombre que defendió la camiseta del club de Múnich en dos períodos (1984-88 / 1992-00) se suman a sus definiciones apenas se confirmó la serie entre Bayern y Barça: “Veo claramente al Munich en ventaja contra el Barcelona. Mis semifinales son el Bayern contra el City y el Paris Saint-Germain contra el Madrid. Y mi final, Bayern contra París”.

“El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barcelona no me da miedo”, explicó quien participó en cinco Copas del Mundo (1982, 86, 90, 94 y 98), siendo campeón en Italia 90.

Karl-Heinz Rummenigge es dirigente del Bayern en la actualidad (Foto: Reuters)

El otro dardo que generó ruido en tierras catalanas fue el que lanzó Rummenigge, Director General del club desde el 2002 y quien vistió la camiseta de ese club como jugador durante una década (1974-84). Esta vez, el apuntado fue Macr-André Ter Stegen: “La selección nacional tiene suerte de tener dos porteros de este tipo en las filas. Ambos son geniales, Manuel Neuer es de clase mundial, Ter Stegen va camino de la clase mundial”.

No son palabras casuales ni un simple apoyo al portero de su club. Ter Stegen y Neuer tienen una batalla pública por adueñarse del arco titular de la selección de su país que incluyó declaraciones cruzadas entre ambos.

Toda esta gran polémica que se generó por las declaraciones desde Alemania llegó hasta las entrañas del Barcelona. El periodista Roger Torelló, del diario catalán mencionado anteriormente, aseguró que “las palabras de ambos han llegado al vestuario azulgrana y han aumentado aún más el deseo de victoria y la ambición de los azulgrana”, en referencia a los dichos de Matthäus y Rummenigge. “Los jugadores del Barça llegan a Lisboa con el orgullo tocado, puesto que esta vez es el Bayern el que tiene el cartel de favorito, y también llegan picados por las declaraciones de los alemanes, en especial de Lothar Matthäus y de Karl-Heinz Rummenigge”, advirtió el cronista.

El Bild se hizo eco de todas estas repercusiones que generaron estos dichos en una nota que tituló “Barcelona sorprendido por las “provocaciones” de Múnich”.

Como si el fuego no fuese suficiente, el brasileño Giovane Élber lo avivó con más declaraciones polémicas en las que “ninguneó” a Messi según lo definieron los medios catalanes. “A día de hoy, Lewandowski es mejor que Messi. Me encanta lo que hace Messi y cómo juega, es un jugador top desde hace muchos años, un genio, pero este año Lewandowski ha dado un recital. Puede hacer cualquier cosa y convierte en gol todas las pelotas que le llegan. Y así lo seguirá haciendo. Está llevando una espectacular temporada”, señaló el brasileño en declaraciones que reprodujo el diario Sport. El ex delantero es un emblema de los bávaros con su excelente nivel entre 1997 y 2003 donde llegó a levantar ocho títulos, incluida una Champions League.

El debate en torno a Robert Lewandowski tiene un sustento firme: suma 13 goles sobre 7 partidos en la actual Champions y celebró 53 tantos en 44 presentaciones con su equipo en la temporada 2019/20. Su poderío goleador estuvo presente en los octavos contra Chelsea: hizo uno en el 3-0 de la ida en febrero pasado y señaló dos en el 4-1 de la revancha el sábado pasado.

