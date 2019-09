"Soy un jugador de equipo y siempre pienso en el bien del equipo. No sé si algo así (los dichos de Ter Stegen) es bueno para el grupo sobre todo cuando se trata de nuestra posición. Hay muchos porteros muy buenos. El debate no es justo con respecto a Bernd Leno y Kevin Trapp. Entiendo perfectamente que quien no juegue esté insatisfecho pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros", disparó Neuer el fin de semana en vísperas de la Fecha 4 de la Bundesliga. Además, aseguró que mientras compartieron concentración Ter Stegen no había expresado su descontento.