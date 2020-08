Diego Maradona le envió un mensaje a Ronaldinho: qué le propuso

Diego Maradona siempre tuvo una relación especial con Ronaldinho, de admiración mutua. Compartieron césped en partidos benéficos y el astro de la selección argentina lo defendió públicamente cuando quedó detenido en Paraguay por ingresar al país con pasaporte falso. “Me puso triste lo que pasó con Ronaldinho, no es un delincuente, solo fue a trabajar. Su error es ser ídolo, parece. Es mi amigo y lo banco a morir”, dijo el hoy entrenador de Gimnasia La Plata.

Ese vínculo provocó que en los últimos días se acrecentara el rumor de la posible incorporación de Dinho, retirado de la actividad a los 50 años, al Lobo, si es que consigue la libertad a lo largo de agosto (hoy se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en un hotel céntrico de Asunción). ¿Cuán concreta es la chance de ver a la estrella brasileña con la casaca del Tripero?

Las ilusiones en La Plata se dispararon a partir de una noticia que Infobae pudo confirmar: Diego le envió un mensaje a Dinho. Lo hizo a través de su apoderado, Matías Morla, quien conoce a los abogados que están cerca del ex Barcelona durante el proceso que afronta en Paraguay, dado que no posee el teléfono actual.

“La debe estar pasando como el culo, se está comiendo un garrón”, les dijo Pelusa a sus íntimos. Y su intención fue enviarle un nuevo mensaje de apoyo, consultar cómo se siente y cómo sobrelleva la situación. Y, además, le hizo una invitación: le propuso que pase por Argentina a conversar con él una vez que consiga la autorización para abandonar Paraguay.

¿Se trató de una proposición formal para que se sume al plantel? En el entorno del técnico subrayan que no. Diego no duda de que Ronaldinho es capaz de ponerse en forma para marcar diferencias si se lo plantea, más allá de que no juega oficialmente desde 2015, cuando defendió los colores de Fluminense. Posteriormente, hizo giras de exhibición y continuó ligado a la pelota, pero no con un entrenamiento serio, aunque haya mantenido su peso.

Desde que fue detenido, en prisión participó de duelos de piki-vóley (también llamado fútbol-tenis) sobre la arena y hasta se sumó a los duelos de fútbol de salón. Ya en el hotel Palma Roga, pidió expresamente que despejaran un salón para instalar una red y así poder jugar al fútbol-tenis con su hermano, también procesado por la misma causa.

Pero Maradona quiere verlo, comprobar que se encuentra bien, respaldarlo. Su prioridad es esa, de ahí la invitación. Ahora, si de la conversación cara a cara surge una propuesta formal... En el mundo Diego todo es posible.

Según publicó ESPN, Ronaldinho tendría decidido mudarse a Barcelona, más precisamente a Castelldefels, el municipio donde también reside Lionel Messi. ¿Hará una escala por Argentina para encontrarse con Maradona y escucharlo antes de viajar a Europa una vez que consiga la libertad?

Por lo pronto, el campeón del mundo en México 86 con la Albiceleste intenta hacer ruido en el presente mercado de pases: llamó personalmente al peruano Christian Cueva, libre tras su paso por el Pachuca de México, para que se incorpore a su Gimnasia.

“Está tratando de convencerlo para luego verlo con los representantes”, confesó el empresario Christian Bragarnik, quien acercó a Diego a La Plata. El fantasista, de 28 años, ya fue buscado desde el fútbol argentino en más de una oportunidad. Supo sonar en Independiente, San Lorenzo y Estudiantes, clásico rival del Tripero.

“Que te llame una de las figuras más grandes que tiene el fútbol es impresionante. Es una satisfacción muy grande que quiera Maradona contar con uno, sinceramente no lo había soñado. Esta es una oportunidad que Dios me está dando nuevamente, a pesar de mi situación donde no agarré secuencia futbolística. Que te llame Diego es motivador para mi persona, es muy importante. El fútbol es así, que te llamen te llena de energía, si se da algo voy a dar lo mejor”, le dijo Cueva al diario deportivo limeño Depor, sin cerrar la puerta.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La terminante declaración de Diego Jr. sobre la histórica comparación entre Maradona y Messi

Apareció abandonado en un gallinero, fue restaurado y hoy apuntala un gran sueño: la increíble historia del primer auto 0 KM de Diego Maradona