La terminante declaración de Diego Jr. sobre la histórica comparación entre Maradona y Messi

Diego Jr. con una de sus hermanas, Jana, y su padre Diego Maradona

“Leo es una estrella y también... el segundo mejor jugador de la historia”. Diego Maradona Jr. no anduvo con rodeos y casi sin que le pregunten por la ya recurrente comparación entre su padre, Diego Armando, y Lionel Messi, dejó sentada su postura de antemano y dio una explicación muy particular para fundamentar su opinión.

“Messi es un fenómeno, pero nadie es comparable con mi padre: no se puede comparar a terrestres con extraterrestres. Podemos decir que Maradona es el Dios del fútbol y que Leo es el mejor entre los seres humanos. Lo siento, pero nadie alcanzará el nivel de mi viejo. Es imposible”, sentenció en una entrevista con el diario catalán Sport como antesala del duelo entre Barcelona y Napoli.

Diego Armando Maradona Sinagra, más conocido como Diego Jr., nacido en Napoli hace 33 años, dejó en claro que su pensamiento no significa que menosprecie lo hecho por Leo: “Yo adoro a Messi, hoy es el mejor de todos y Cristiano ni se le acerca. Quien le critica en Argentina no entiende nada de fútbol, mi padre lo quiere mucho y me habla a menudo de él”.

El atacante, que se desempeñó durante muchos años en el fútbol de ascenso de Italia y también en el fútbol playa de su país, además habló sobre quién ocupa el tercer peldaño del escalafón histórico: ”A Ronaldo, al Ronaldo de verdad. Después de estos tres, luego vienen todos los demás, aunque Cruyff se merece un capítulo aparte por la huella que dejó en la filosofía del fútbol. El holandés consiguió cambiar este deporte por sí mismo”.

Diego Armando Maradona y Lionel Messi, dos de los mejores jugadores de la historia

Diego Maradona vistió los colores del Barcelona entre 1982 y 1984, antes de pegar el salto a Italia para firmar su etapa dorada con el elenco napolitano. Diego Jr. confesó que habitualmente reviven ese período en España con su padre, pero avisó que el corazón del campeón mundial con Argentina en 1986 ya tiene dueño para el choque del próximo sábado 8 de agosto por los octavos de final de Champions League.

“Me contó muchas cosas, muchas anécdotas... Fue un honor para él vestir la camiseta azulgrana y hoy en día sigue respetando mucho al club y a su gente. Sin embargo, no se puede comparar lo que mi padre vivió en Nápoles con lo de Barça. Nápoles tendrá siempre un lugar especial en su corazón, hablamos de la ciudad y del equipo que más marcaron tanto su vida como su carrera. Es decir, ya está claro a quién va a animar en el Camp Nou...”, avisó.

Este choque servirá como revancha de lo ocurrido el 25 de febrero en mítico San Paolo, donde Leo Messi estuvo por primera vez en el estadio que tantas veces abrazo a Maradona. “El Barça ahí tampoco hizo un gran partido, estuvo bastante flojo. Pero cuidado: nunca se le puede dar por muerto al equipo de un tal Leo Messi. Fue una maravilla verle por primera vez en el templo de mi padre, los napolitanos nos emocionamos todos”, dijo Sinagra Maradona sobre el compromiso que finalizó 1 a 1.

"Fue una maravilla verle por primera vez en el templo de mi padre, los napolitanos nos emocionamos todos", dijo Diego Jr. sobre el paso de Messi por el San Paolo (Foto: Reuters)

En la extensa nota que le concedió al diario catalán, también hizo referencia a la actualidad de ambos equipos: “Gattusso es un gran trabajador, llegó en silencio y se puso a trabajar. Su Nápoles ya no es sólo un equipo de fútbol, sino una familia. No creo que ahora mismo haya un equipo mejor que el Nápoles en Italia. En Barcelona hay un equipo lleno de talento, con once campeones, pero no a una familia. Claramente yo puedo hablar del Barça solo como observador externo, pero algo se rompió en el vestuario y sigo sin entender el despido de Ernesto Valverde. ¿Qué sentido tiene echar a un técnico con el que estás compitiendo para ganar el campeonato y la Champions? Con Quique Setién hubo aún más problemas que antes”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Pepé Santoro, la enciclopedia del fútbol: los partidos de niño contra Julio Grondona, los cruces con Pelé y el día que le dieron una vaca como premio

El emocionante gesto de Lionel Messi con más de 50.000 niños en Siria