La figura internacional a la que llamó Diego Maradona para que se sume a Gimnasia La Plata

Diego se mudó a 20 minutos de Estancia Chica, el predio donde se entrena el club, para estar más cerca (EFE/Demian Alday)

Diego Maradona se planteó un objetivo luego de renovar su contrato con Gimnasia La Plata por otros 18 meses: llevar al Lobo a una Copa internacional. Detrás de ese sueño, que les transmitió a los dirigentes en la última reunión virtual que mantuvo con ellos, delinea el plantel que encarará el torneo express que organizará la Liga de Fútbol Profesional de acá a fines de este 2020 accidentado por la pandemia de coronavirus.

En ese tren, lo primero que hizo junto a su cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Méndez, fue pedir la continuidad de tres de los referentes: Lucas Licht, Paolo Goltz y Fatura Broun. Los dos primeros aceptaron seguir codo a codo con el Diez. El arquero, en tanto, no llegó a un acuerdo económico. Sin embargo, el astro, de 59 años, lo llama a diario por teléfono para convencerlo. “Hoy la negociación es lejana”, advirtió Christian Bragarnik, el representante que acercó a Diego al Tripero.

En diálogo con Fox Sports Radio, el empresario reveló que no sólo a Broun Maradona llama por teléfono con insistencia. El ex enganche de la selección argentina intenta seducir a una figura internacional para incorporarlo al plantel que dirige.

“Se están viendo refuerzos y Diego habló con Christian Cueva. Está tratando de convencerlo para luego verlo con los representantes”, confesó Bragarnik. El fantasista, de 28 años, ya fue buscado desde el fútbol argentino en más de una oportunidad. Supo sonar en Independiente, San Lorenzo y Estudiantes, clásico rival del Lobo. En este momento tiene el pase en su poder: el 5 de junio anunció el final de su vínculo con el Pachuca de México, club al que había arribado apenas seis meses antes.

Cueva, en un entrenamiento con la selección de Perú (EFE/Paulo Whitaker/Archivo)

El peruano, con pasado en Universidad San Martín, César Vallejo y Alianza Lima en su país, y Unión Española de Chile, Rayo Vallecano de España, Toluca, San Pablo, Santos y Krasnodar de Rusia (que pagó ocho millones de euros por su pase) escucha ofertas. Y Diego intentó endulzarle el oído.

Cuevita es una de las grandes figuras del seleccionado de Perú que dirige Ricardo Gareca, ex compañero de Maradona en la Albiceleste. Con el combinado nacional de su país jugó el Mundial de Rusia 2018 y tres Copas América (2015, 2016 y 2019, en la que llegó a la final).

No es el único nombre que Diego tiene en carpeta. En los últimos días, también sonó el defensor Jonathan Bottinelli para sumarse a Gimnasia. El zaguero ex River y San Lorenzo, de 35 años, todavía no renovó contrato con Unión de Santa Fe. Y fue compañero del Gallego Méndez en el Ciclón (juntos fueron campeones del Clausura 2007).

¿Y Ronaldinho, que en las últimas horas tomó fuerza de rumor? Maradona lo aprecia, al punto de haberlo apoyado públicamente cuando quedó detenido en Paraguay por entrar al país con documentación falsa. Hoy en prisión domiciliaria en un lujoso hotel del centro de Asunción, el brasileño tiene expectativas de quedar en libertad a lo largo del mes. Sin embargo, desde el entorno del astro aseguran que no hay nada concreto. En tanto, ESPN publicó que Dinho se iría a vivir a Barcelona una vez superado el problema judicial.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El nuevo hábito que adoptó Diego Maradona por las noches y la emocionante historia detrás de su barbijo

La donación de Diego Maradona para la lucha contra el coronavirus y la sorpresa que prepara con Messi