“No es el peleador que todos quisiéramos que fuera pero se ha ganado a pulso lo que tiene”: Julio César Chávez sobre “Canelo” Álvarez

Julio César Chávez destacó la disciplina que ha tenido "Canelo" Álvarez a lo largo de su carrera

El ex boxeador y campeón del mundo Julio César Chávez, aseguró que el mexicano Saúl Canelo Álvarez “tiene lo que se merece” gracias a su disciplina.

“Canelo tiene lo que se merece, es un muchacho que ha sido disciplinado, es muy buen peleador, lógicamente no es peleador que todos quisiéramos que fuera pero es un gran peleador, se ha ganado a pulso lo que tiene”, dijo JC en el programa Botanero Pa’Llevar.

Aunque reiteró que su disciplina es la que lo ha llevado a estar donde está “es un boxeador muy disciplinado que es la base fundamental de este deporte y eso es lo que lo ha llevado al éxito”.

Sobre su hijo, el Gran campeón mexicano declaró que “iba muy bien pero se desvió muy pronto” ya que “empezó a ganar una gran cantidad de dinero” y es que Julio César Chávez Jr. fue suspendido de manera indefinida por la Comisión Atlética del Estado de Nevada y la Comisión de Boxeo por negarse a hacerse una prueba de detección de drogas antes de su pelea contra Daniel Jacobs el pasado diciembre.

El hijo de la leyenda ya ha dado positivo dos veces a los exámenes de sustancias prohibidas: una en 2009 por el uso de furosemida, una sustancia que facilita la pérdida de peso por lo que tuvo una sanción de siete meses; y en 2012, por consumo de marihuana y regresó al ring casi un año después de su última pelea.

Julio César Chávez y Saúl Álvarez pelearon el 6 de mayo de 2017, "Canelo" fue el ganador del combate (Foto: Joe Camporeale/Archivo)

En el programa conducido por Christian Martinoli y Luis García Postigo, La leyenda comentó que “desde un principio yo me negué rotundamente a que él fue boxeador pero mi hijo tiene facultades”, “aunque tú no lo quieras ver” le contestó a Martinoli sobre el inicio y la actualidad de la carrera de su hijo en el boxeo.

“Es difícil sobresalir en cualquier deporte y cuando no hay disciplina menos, Julio iba muy bien, pero empezó a ganar una gran cantidad de dinero, fue muy complicado para él por las comparaciones conmigo”, dijo el ex campeón del mundo.

En el programa también recordó cómo inició en el boxeo “yo venía de una familia muy humilde y sólo planeaba pelear por el cinturón del campeonato y una defensa para ganar 100 mil dólares, lo demás lo preparó el destino”.

“Cuando me dan la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo, yo lo que más había ganado en mi carrera eran 2,500 dólares y si quedaba campeón del mundo me dicen ‘vas a ganar 30,000 dólares y si eres campeón del mundo, a la primera defensa son 100,000 dólares’ dije yo ‘con eso ya me retiro’”, comentó Chávez lo que desató la risa entre los conductores.

El Gran campeón mexicano también mencionó que hubo un momento en el que era al mismo tiempo seleccionado de fútbol, béisbol y boxeo, y que cuando llegó el momento de decidir que al tener hermanos boxeadores optó por el último.

Julio César Chávez debutó profesionalmente el 5 de febrero de 1980 frente a Andrés Félix en Culiacán, Sinaloa y sostendría un invicto de victorias hasta su pelea 88, con un empate contra el norteamericano Pernell Whitaker en el Alamodone de San Antonio.

Es considerado como el mejor pugilista de la historia en México (Foto: Archivo)

“Definitivamente la pelea más complica, más difícil fue y será siempre la de Meldrick Taylor porque yo iba invicto, él era campeón mundial y campeón olímpico y estaba considerado para ser igual o mejor que Mohammed Ali”, respondió Julio César Chávez al ser cuestionado por su pelea más emblemática.

Julio César Chávez peleó 37 combates por campeonatos mundiales y tuvo un récord de 107 victorias, seis derrotas y dos empates, y mantuvo su invicto hasta su pelea 91 contra Frankie Randall en 1994.

“Yo siempre sentí miedo al subirme al ring, aunque fuera un rival fácil, aunque supiera que iba a ganar, siempre tuve miedo”, compartió en la entrevista el ex boxeador.

A finales de julio, La leyenda sorprendió a propios y extraños al compartir que Mike Tyson lo invitó a participar en una pelea de exhibición, “me marcó Mike Tyson para que vaya a pelear en su exhibición. Platiqué con él hace una semana y nos dio mucho gusto saludarnos, me dijo que me siguiera preparando porque podría llamarme cuando menos lo piense”, explicó Chávez en el programa radiofónico Campana a Campana de TUDN.

