“Setién me deja dudas como técnico, hace cambios que no entiende ni él”

Daniel Bertoni junto con su amigo y compañero en Independiente, Ricardo Bochini

“Como técnico me deja dudas. Hace cambios que a veces no los entiendo, no los debe entender ni él mismo”. La ácida crítica contra la tarea de Quique Setién salió de la voz de Daniel Bertoni, el delantero campeón con la selección argentina en 1978, que brilló en Independiente de Avellaneda y tuvo un recordado paso por el Napoli, equipo que enfrentará al Barcelona por la Champions League.

El ex delantero de 65 años dialogó con el programa radial español Esports Cope como antesala del duelo que mantendrán la entidad italiana y el combinado catalán el próximo sábado 8 de agosto en el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la competencia europea. En ese marco, advirtió que el funcionamiento del Napoli no es óptimo y también dejó su fuerte crítica para Setién, quien asumió en enero el mando del Blaugrana.

“Con todo el respeto que me merece, se equivoca demasiado en los cambios. El buen técnico es el que sabe mirar y leer los partidos desde el banco. Acá en Argentina, cuando nos ponemos a hablar del partido que juega el Barcelona, hacemos una crítica entre amigos. Yo soy amigo de Bochini. Me llama y me dice: ‘Los cambios que hizo el técnico del Barcelona'. ¿Viste?, le digo, es una cosa de locos, están equivocados. ¡Y estamos a 12 mil kilómetros! No sé si ustedes se dan cuenta”, afirmó el hombre que tuvo una época dorada como futbolista del Rojo en Argentina y defendió la camiseta del Sevilla en España.

"El buen técnico es el que sabe mirar y leer los partidos desde el banco", dijo Bertoni sobre Setién (Foto: Reuters)

Tras el 1-1 en la ida, Bertoni consideró que Napoli planteará un “partido defensivo” en el Camp Nou y advirtió: “Creo que el resultado no es muy abultado como para que Barcelona lo dé vuelta. Sigo mucho al Barcelona por Messi, Suárez y los grandes jugadores que tiene. Le está costando mucho perforar defensas contrarias. Le pesa mucho, no como antes que llegaba más fácil al gol. Pero el Napoli tampoco está andado muy bien. Creo que el parate le ha hecho muy mal a los equipos europeos”, sentenció.

“Barcelona tiene todas las posibilidades de ganar porque el Napoli no está andando muy bien. Pero creo que el Barcelona va a tener que luchar mucho porque este Napoli va a venir a defenderse, y contragolpea bastante bien. Hay que tener cuidado en eso, en el contragolpe”, argumentó.

Bertoni aseguró que Messi sigue siendo el “factor desequilibrante” de este Barcelona y pensó en el futuro del capitán de 33 años: “Creo que tiene cuerda para rato. Es un jugador que no aparece por ahí como aparecía antes más en el partido, pero cuando aparece es el mejor jugador del mundo del momento. No haces 700 goles todos los días. Es el as de espadas”.

Luego de mostrarse crítico con el nivel de juego actual en Italia, habló sobre la chance de que Lautaro Martínez emigre en el futuro al Barcelona: “No sé, hay que ver si ponen el dinero que tienen que poner. Yo se lo ofrecí a Fiorentina cuando era más joven y no me hicieron caso. Hoy es el jugador que está muy bien visto en el mercado europeo. Los únicos que lo pueden comprar son Barcelona, Real Madrid, Juventus y los equipos ingleses que están muy bien económicamente. Hay que ver si no se va al fútbol inglés...”.

Bertoni tuvo un breve paso como entrenador en Independiente en el 2004

