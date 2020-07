Rivaldo, contundente sobre el escándalo entre Arthur y Barcelona: “Estoy seguro que Setién quería tenerlo disponible”

Ronaldinho y Rivaldo, dos glorias del FC Barcelona

El Barcelona está pasando una época de turbulencias. Los movimientos en el club generan preocupaciones a días de dar batalla por la Champions League y uno de los últimos capítulos fue protagonizado por el brasileño Arthur Melo, quien ya acordó su transferencia a la Juventus de Italia pero que decidió no regresar desde su país para acompañar al plantel en el torneo internacional.

En medio de un escándalo inesperado, su compatriota y ex futbolista del Blaugrana Rivaldo salió a apoyarlo: “El caso Arthur ha estado muy mal gestionado”. El histórico atacante brasileño, que se desempeñó con la camiseta del Blaugrana desde 1997 hasta el 2002, fue claro en su análisis: “Todo apunta a un problema interno y que ha sido la directiva la que le dijo en su momento a Setién que comenzara a considerarle como su última opción en el mediocampo en el tramo final de la Liga”.

Rivaldo, que habló del tema en el sitio de la casa de apuestas Betfair del que es embajador, advirtió: “Estoy seguro de que Setién habría querido tenerlo disponible, porque es de los mejores y habría sido útil”. El pasado 29 de junio, tanto Juventus con Barcelona hicieron oficial el trueque entre Arthur y Miralem Pjanic. Sin embargo, ambos deben terminar la temporada en curso con sus respectivos clubes antes de emigrar.

Arthur emigrará a Juventus al finalizar la temporada en curso (Foto: EFE)

Si bien Melo fue titular en dos presentaciones e ingresó desde el banco de suplentes en otras tres oportunidades, no sumó minutos en los últimos seis duelos que coincidieron en el espacio temporal con la definición de su traspaso y la formalización del acuerdo con la entidad italiana. En relación a toda esta situación, el ex futbolista del club catalán de 48 años aseguró que “el entrenador y la junta simplemente han decidido que Arthur ya no es parte del equipo” porque “posiblemente pensaron que no daría el 100%”. En contraposición, reflexionó: “Considero que Arthur es un buen profesional que debería seguir jugando con el equipo hasta que ocurra la transferencia” .

“Es triste ver cómo está terminando la carrera de Arthur en el Barça”, afirmó. Al unísono, Pjanic siguió siendo parte de la Juventus sin problemas y celebró la obtención del Scudetto en los últimos días.

Entre otros análisis que llevó a cabo, se mostró en sintonía con las duras declaraciones que realizó Lionel Messi sobre el rendimiento del equipo este año y el cambio que deben hacer para disputar el próximo 8 de agosto la vuelta de los octavos de final ante Napoli en busca del pasaje al “Final 8″ de la Champions League: “Como dijo Lionel Messi al final de la derrota del Barcelona ante Osasuna: si el equipo no mejora rápidamente, entonces están en peligro de perder ante el Nápoles”.

“Como ex jugador y fanático del Barcelona , estoy preocupado por ese partido. Creo que todos los fanáticos comparten mis sentimientos porque será un choque muy duro contra un buen equipo italiano, jugando sin fanáticos en las gradas, y Napoli intentará todo para eliminar al Barcelona en el Camp Nou”, expresó.

Rivaldo, Balón de Oro en 1999, obtuvo tres títulos durante su estadía en la entidad catalana con dos Ligas locales y una Copa del Rey.

