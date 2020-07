La cruda radiografía de Guillermo Almada: “Si no nos morimos del COVID, nos vamos a morir de hambre”

Guillermo Almada señaló que debemos acostumbrarnos a esta nueva normalidad (Foto: Cortesía/ Santos Laguna)

Después de varios meses sin deporte, estamos a unos días del regreso de la Liga MX. Sin embargo, el fútbol mexicano vuelve bajo el contexto de la epidemia de COVID-19, que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 40,000 personas en el país.

Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, habló sobre este miedo que puede causar el regreso a las canchas. “Tenemos que acostumbrarnos a esta normalidad. Si no nos morimos del COVID, nos vamos a morir de hambre”, dijo en conferencia de prensa.

El entrenador uruguayo lamentó que el torneo empiece sin público en los estadios. “A todos nos gustaría jugar con gente. Por esta problemática que estamos viviendo está completamente justificado”, detalló.

“Es una normalidad nueva que es difícil de asumir, sobre todo a la hora del partido. Uno está acostumbrado a jugar con gente, pero, como se los digo a los jugadores, cualquier problemática que tengamos en un partido debemos solucionarla”, expresó.

El sudamericano explicó que puede afectar en lo mental que en las tribuna no haya gente, pero recordó que es una situación que viven todos los equipos. “Seguramente no será tan motivante porque la gente te da un plus desde afuera, pero también lo va a sufrir el equipo rival. Así que estamos en las mismas condiciones”, apuntó.

Comentó que en el plantel hay quienes viven de manera diferente el temas de los cuidados a los contagios. “Lamentablemente es una situación que nadie quisiera vivir. Quizá a alguno tengamos que decirle que se cuide y otros se excedan en los cuidados. Es parte de homogeneizar el grupo”, puntualizó.

Hasta el momento, los Guerreros han podido mantener los cuidados en el plantel, luego de los 15 positivos que tuvieron a finales de mayo. Sin embargo, Almada anotó que al salir a otras ciudades deberían hacer más esfuerzos para evitar contagios.

“Vamos a extremar los cuidados. Tenemos que seguir cuidándonos a muerte. Es la única cosa que podemos hacer hasta que haya una vacuna”, expresó. “Tenemos que aprender a cuidarnos de todo esto”, aseguró.

De hecho, los laguneros debutarán este sábado en el torneo Guard1anes 2020 contra Cruz Azul en condición de visitantes. Les tocará viajar a la Ciudad de México, entidad con el mayor registro de contagios acumulados en el país.

Sobre el partido, el técnico reconoció que La Máquina viene en un mejor momento, debido a la Copa por México, del que los celestes salieron campeón. Sin embargo, señaló que espera llevarse los primeros tres puntos del Estadio Olímpico Universitario, donde harán de locales debido a que el Estadio Azteca se encuentra bajo remodelación.

“Obviamente nos va a complicar. Tiene una buena plantilla, muy buenos jugadores y tiene un rodaje distinto al nuestro. Las intenciones nuestras van a ser las mismas de ir a ganar”, recalcó.

El timonel señaló que los celestes son unos claros contendientes al campeonatos. “Cruz Azul es uno de los candidatos (al título) por la plantilla que tiene. Tienen buenos jugadores, un gran entrenador, es un equipo grande, es uno de los candidatos”, expuso.

El uruguayo hizo referencia a Robert Dante Siboldi, actual técnico cruzazulino y ex Santos, que fue el último estratega en coronarse en los banquillos como campeón liguero con los laguneros.

“Eso, como le digo a los jugadores, nos tiene que fortalecer. Tenemos que dar la talla de qué estamos hechos y será muy importante para nosotros arrancar ganando”, mencionó.

El partido entre Cruz Azul y Santos Laguna será este sábado en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será televisado por la cadena TUDN.

