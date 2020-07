Monterrey apelaría decisión de la FIFA ante el TAS por la transferencia de Rodolfo Pizarro al Inter Miami (Foto: Scott Taetsch/ USA TODAY Sports)

Rodolfo Pizarro brilla con el Inter Miami en Estados Unidos. Sin embargo, su paso por Monterrey todavía lo acecha, pues Rayados no piensa desistir en sus intentos legales para que sancionen al club de la MLS.

Ya han pasado más de cinco meses desde que el volante mexicano llegó a Miami. Aun así, el pleito legal por la transferencia continúa, ya que el equipo regiomontano considera que “no fueron la formas”.

Así lo calificó Duilio Davino, director deportivo de Monterrey, en una entrevista con ESPN Radio Fórmula. “Hay situaciones que no pueden ser públicas, perdón, no puedo decir tanto, pero hay una inconformidad por cómo se dio la salida”, señaló.

La Comisión de Resolución y Controversia de la FIFA rechazó la demanda de Monterrey (Foto: Kim Klement/ USA TODAY Sports)

“Hubo situaciones en las que Monterrey no estuvo de acuerdo. No es tanto un tema económico, es más un tema de forma”, aclaró el directivo.

Mencionó que esta tarde tendrían un charla con el equipo legal para revisar cómo será el seguimiento del caso. “Esa es una de las decisiones que habrá que tomar (apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo). Es probable que se pueda llegar a la última instancia”, detalló.

Estas declaraciones se dieron luego de que medios locales, entre ellos ESPN, dieron a conocer que la Comisión de Resolución y Controversia de la FIFA rechazó la demanda del club. Los Rayados habían acusado que Pizarro se había ido por causa injustificada, por lo que pedían más dinero por la transacción.

Pizarro lleva un poco más de cinco meses en el Inter Miami (Foto: Peter Casey/ USA TODAY Sports)

“Va, sobre todo, por las formas. La FIFA es muy clara en que no te puedes acercar al jugador que tenga contrato con algún equipo”, apuntó Davino.

El 12 de febrero el club informó que recibieron la notificación por parte del jugador donde rescinde unilateralmente su contrato. “Ya que su deseo es continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS con sede en Miami”, dice el boletín.

Y es que a finales de febrero, Rodolfo comentó que David Beckham, dueño del club, se le acercó para convencerlo de ir a Estados Unidos. “Habló conmigo en videollamada, me dijo que quería contar conmigo y desde que él me habló, creo que influyó mucho para que tomara esta decisión”, comentó ante los medios de comunicación.

Duilio Davino, presidente de Monterrey, comentó que le preocupaba la comunicación que tuvo el Inter con Pizarro (Foto: Twitter @dlptlv)

Ante esto, Davino mostró su inconformidad por el acercamiento. “Me preocupa el tema de la videollamada. Si Beckham... no sé si pertenece o no a la directiva, pero él no podría hablar con jugadores que tienen contrato”, dijo en aquel entonces en entrevista con Fox Sports.

No es algo injusto, es contra el reglamento y ya está en manos de los abogados, yo no sé cómo va a reaccionar el club

El director deportivo se refiere al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. En su artículo 17, sección 5, apartado sobre las consecuencias de la ruptura de contratos sin causa justificada, reza:

David Beckham tuvo un acercamiento con Pizarro antes de firmar con el Inter Miami (Foto: Carlo Allegri/ Reuters)

“Se sancionará a toda persona sujeta a los Estatutos y reglamentos de la FIFA (funcionarios de clubes, agentes de jugadores, jugadores, etc.) que actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club con la finalidad de facilitar la transferencia del jugador”.

Hasta el momento, ni el Inter Miami ni el Monterrey han comunicado de forma oficial el asunto legal ante la FIFA.

