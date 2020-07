Acusan a Lupita González por falsificación de documentos y pruebas

La marchista ganó medalla de plata en la modalidad de marcha en Río de Janeiro 2016 (Foto: Especial)

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por su sigla en inglés) informó que la atleta mexicana María Guadalupe González es investigada por falsificación de documentos y presentar pruebas falsas.

Fue el pasado 2 de julio que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por su sigla en francés) confirmó su sanción de cuatro años, tras fallar en un control antidopaje por trembolona (esteroide anabolizante) en octubre del 2018. Su sanción concluirá en noviembre del 2022.

Cabe señala que la marchistas apeló su sanción, pero uno de los elementos en su contra fue que la atleta emitió declaraciones contradictorias durante la audiencia de defensa ante la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) y presentó evidencias falsas.

La AIU dio a conocer vía redes sociales que acusa a la marchista mexicana por presentar documentos falsos, pruebas fabricadas y un falso testimonio en el curso del proceso ante la comisión de disciplina de la IAAF, en su primera infracción.

Lupita González apeló su sanción ante el TAS, pero no logró la reducir el periodo (Foto: Cuartoscuro)

Los primeros abogados que llevaron el caso de la atleta fueron recomendados por Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y en su proceso de defensa existieron muchas inconsistencias.

En videoconferencia del pasado 3 de julio, Lupita González dijo estar arrepentida, pero la falta de coraje para defender la verdad.

Me faltó carácter para defender mi verdad […] a pesar de que muchas personas no querían que dijera lo que había pasado, porque era, según, no creíble. Inventar algo que según era más creíble, fue peor. En ningún momento di las ideas, al final, no me pusieron una pistola en la cabeza, pero creí en ellos

Cabe señalar que los primeros juristas con los que trabajó la convencieron de que sólo era una vía para resolver el caso. Situación que llevó a la marchista a mencionar que consumió hígado de res y ahí se encontraba la sustancia, además de presentar facturas falsas.

Guadalupe González mintió durante su proceso de defensa por el caso de dopaje, porque los abogados que le recomendó Conade la convencieron de que era una vía para resolver el caso (Foto: Instagram)

“Aquí la mentira no fue que la tremobola no hubiera llegado por el consumo de carne. Se inventaron una cantidad de hechos que no tenían sentido, decir que había consumido la carne en un restaurante que había cerrado tiempo antes”, comentó Andrés Charría, abogado deportivo y quien llevó el caso de la mexicana ante el TAS.

El pasado 3 de julio, Andrés Charría y Víctor Delgado Jaramillo, legistas que llevaron el caso de la mexicana ante el TAS, coincidieron que si se hubiera llevado un proceso responsable pudo ser distinta la situación a enfrentar por la atleta y sin tantos señalamientos.

Por otra parte, la marchista demandó a los abogados que llevaron su primera defensa, pero ellos también interpusieron dicho recurso en contra de la atleta. Puntualizó que no tiene temor a represalias por parte de Conade.

La marchista reconoció que uno de los errores que cometió fue confiar en los abogados que le recomendó la Conade y ser inexperta en temas de dopaje la llevaron a cometer un error tras otro.

Tras la ratificación de la suspensión por cuatro años para Guadalupe González, sólo ha mantenido comunicación es con la Secretaría de Marina, puntualizó, son los únicos que la han apoyado. Mientras que con Conde y Comité Olímpico no ha tenido contacto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Me faltó carácter para defender mi verdad”: Lupita González se olvida de Tokio 2021 y ya piensa en París 2024

Lupita González, medallista olímpica mexicana, quedó fuera de JJOO: TAS ratificó sanción por dopaje

El grave error que cometió la medallista Lupita González por el cual quedó inhabilitada 4 años