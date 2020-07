Lupita González, medallista olímpica mexicana, quedó fuera de JJOO: TAS ratificó sanción por dopaje

La marchista no logró que el TAS le redujera su sanción por dopaje (Foto: Especial)

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por su sigla en francés) ratificó la suspensión por cuatro años de la marchista Guadalupe González. Sanción que deberá cumplir hasta el noviembre del 2022 y la deja fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron aplazados para el próximo año por la pandemia de coronavirus.

La atleta falló en control antidopaje que se le practicó el 17 de octubre del 2018 por trembolona, esteroide anabolizante que alegó consumió involuntariamente en carne contaminada y fue en noviembre de ese mismo año que se dio a conocer el resultado positivo.

Cabe señalar que es una sustancia que se usa en el ganado mexicano para incrementar su masa muscular.

Fue en mayo del 2019 que se dio a conocer que la suspensión por parte de la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) por cuatro años.

El TAS indicó que la marchista mexicana no logró justificar cómo ingresó la sustancia a su cuerpo (Foto: Reuters /Denis Balibouse)

La sanción fue apelada por la subcampeona olímpica ante el TAS y buscaba que se redujera la sanción.

Este jueves 2 de julio, un panel de árbitros del TAS confirmó la sanción que le había impuesta por la IAFF. En la resolución se indica que la medallista olímpica no justificó que el consumo de trembolona no fue intencional.

“Basado en la apelación el tribunal concluye que la atleta no demuestra cómo ingresó la sustancia dopante a su cuerpo, y tampoco demuestra que haya sido de manera intencional. Por lo tanto, no hay ninguna razón para disminuir el castigo de cuatro años después de analizar la apelación”, se indica en el comunicado.

Los colombianos Andrés Charría y Víctor Delgado, abogados de la atleta mexicana, indicaron que González consumió carne contaminada con dicha sustancia que se utiliza para engordar el ganado en México. La situación en contra la marchista fue que es que contradijo en su audiencia de defensa ante la AIU y presentó evidencias falsas.

La sanción de la atleta mexicana concluye en el 2022 (Foto: Cuartoscuro)

El legista que llevó el caso en un primer momento le indicaron a la atleta que debía mencionar que consumió hígado de res y que ahí se encontraba la sustancia.

De acuerdo con información de Proceso, Lupita reconoció y se disculpó por mentir la primera vez, pero no fue considerado para reducir la sanción.

Ante el hecho de que su sanción concluye en noviembre del 2022, declaró en enero para el periódico Récord que en caso de que el TAS no redujera la sanción, iba a analizar el retiro.

“Si se queda el castigo como tal, son tres años más que, definitivamente no tendría mucho sentido si no tengo alguna competencia. No lo he pensado bien, pero posiblemente sí pueda decir adiós en ese momento”, mencionó Guadalupe González.

EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/Archivo

La marchista empezó en el deporte como boxeadora en el peso paja, fue especialista en 400, 800 y 5,000 metros, para emular a su compatriota Ana Guevara, antes de pasarse a la marcha, debido a sus lesiones en los meniscos.

En la caminata, su primer gran éxito llegó en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015, cuando ganó los 20 km.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

World Athletics congela provisionalmente la reintegración de atletas rusos

Ocho años de suspensión para el sudafricano Ralepelle por dopaje

Coe insta a los atletas a tomarse en serio la obligación de estar localizables

“Conceptos erróneos y falsedades”: la AMA responde al informe de EEUU