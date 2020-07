Bernie Ecclestone reveló su secreto para ser padre a los 89 años

Fabiana Flosi y Bernie Ecclestone (Shutterstock)

Parece ser que no hay límites para Bernie Ecclestone, el multimillonario que tomó las riendas de la Fórmula 1 durante varios años y la semana pasada se convirtió en padre por cuarta vez, a sus 89 años. El hombre cuya fortuna supera los 3 mil millones de dólares aseguró que ahora goza de más tiempo libre para criar a su hijo y que no descarta tener otro el próximo año.

Ace nació en una localidad cercana a la ciudad de Berna, lugar en el que Ecclestone y su esposa, Fabiana Flosi, tienen una casa en la que pasan sus días de confinamiento a raíz de la pandemia de coronavirus. Este es su primer hijo varón, del hombre que ya es padre de tres mujeres fruto de sus dos matrimonios anteriores. Deborah (65) -a quien tuvo junto a su primera esposa-, Tamara (35) y Petra (31) -a quienes tuvo con la segunda-. Un dato no menor es que el inglés ya es bisabuelo ya que su hija mayor tiene hijos y nietos.

“Estoy muy feliz. Cuando tuve a las chicas en primer lugar, obviamente era mucho más joven. Pero también estaba más preocupado por dirigir un negocio que correr detrás de ellos”, reconoció Ecclestone en diálogo con el sitio británico The Sun.

Bernie Ecclestone y Fabiana Flosi se casaron en 2012 (Shutterstock)

“Ahora tengo más tiempo libre y espero poder pasarlo con mi hijo a medida que crezca. No sé si nos detendremos aquí. Quizás debería tener un hermano pequeño o una hermana”, sorprendió el ex mandamás de la Fórumla 1 que en octubre cumplirá 90 años. El periodista le consultó de inmediato si tenía algún truco para seguir procreando a esta más, a lo que él río pero negó que usara viagra: “Fabiana me da algunas tabletas, vitamina D, pero no tomo nada más”.

Ecclestone explicó que no hay nada extraño en su secreto y que quien quiera puede imitarlo: “No hago nada específicamente para mantenerme saludable y no sé cuál es el secreto. Cualquiera sea mi edad, siempre me he mantenido mentalmente joven. Ese es mi secreto... y mis vitaminas“.

A quienes señalan que no podrá criar a su hijo, el magnate insistió en que hará todo lo posible para forjar un fuerte vínculo entre ambos en el tiempo que le quede: “Quiero estar con él el mayor tiempo posible. Mis hijas dicen que viviré hasta que tenga 120 años, pero no creo que sea algo para lo que puedas hacer planes. Cuando te toca irte, te irás”.

Bernie Ecclestone tiene una fortuna que supera los 3 mil millones de dóalres (AP)

Con respecto a cómo será la crianza, el multimillonario admitió que hay aspectos que se le escapan, como le hecho de no conocer a Peppa Pig, dibujo animado popular entre los más pequeños, pero se mostró entusiasmado con la idea: “Fabiana me hará una lista para hacer muchas cosas, como cambiar pañales, etc., y eso está bien”.

Bernie y Fabiana -que tienen 45 años de diferencia- se conocieron en el 2009, durante una reunión del Consejo Mundial del Deporte Automotor. El dirigente recientemente se había divorciado de su anterior esposa (la segunda), la modelo croata Sladiva Radic. Tres años después se casaron y en este 2020 dieron la bienvenida a su primer hijo.

El embarazo de la brasileña fue anunciado públicamente en abril de este año, cuando la pareja pasaba sus días de confinamiento en su granja de San Pablo, en Brasil. “Como todos los padres, solo tenemos un deseo: que nazca sano”, había dicho en aquel momento la mujer, antes de trasladarse a Europa para transitar los últimos meses antes de la llegada del bebé.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La repudiable declaración de Bernie Ecclestone: “En muchos casos las personas negras son más racistas que las blancas”

Ecclestone con Infobae: “La Fórmula 1 tiene futuro más allá de quién la maneje”