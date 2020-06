La desacertada declaración de Bernie Ecclestone: “En muchos casos las personas negras son más racistas que las blancas”

Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, hizo desacertadas declaraciones sobre la lucha contra el racismo (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Las luchas contra el racismo que comenzaron en Estados Unidos luego del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía se extendieron por diversas partes del mundo. Este reclamo también se metió de lleno en el deporte y varias figuras de distintas disciplinas alzaron su voz para señalar los hechos de discriminación. Sin embargo, el ex Jefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone hizo una reflexión profundamente desacertada sobre la cuestión.

“En muchos casos, las personas negras son más racistas que las blancas”, dijo el ex mandamás de la máxima categoría del automovilismo mundial en una entrevista reciente concedida a la CNN.

La repudiable declaración se dio en el marco de una charla en la que a Ecclestone le pidieron una opinión respecto de la pelea que ha emprendido el seis veces campeón de la Fórmula 1 Lewis Hamilton para denunciar el racismo también en el mundo del automovilismo.

“Es muy muy muy talentoso como piloto y parece ser extremadamente talentoso para pararse y dar discursos. Esta última campaña que está haciendo por las personas negras es maravillosa”, consideró el inglés de 89 años.

Lewis Hamilton creó una comisión para promover la diversidad racial (EFE/EPA/SCOTT BARBOUR/Archivo)

Consultado sobre “El proyecto Hamilton”, la iniciativa que el piloto británico ha creado para promover la diversidad en el automovilismo, Ecclestone sostuvo: “No creo que vaya a hacer ningún bien o mal a la Fórmula 1″.

“Solo hará a la gente pensar en qué es más importante. Creo que es igual para todos. La gente puede tender a pensar: ‘Bueno, ¿qué demonios? Hay alguien que no es igual a las personas blancas, y las personas negras podrían pensar lo mismo de las blancas. En muchos casos, las personas negras son más racistas que las blancas”, señaló el ex mandamás de la Fórmula 1. Aunque no pudo dar ejemplos respecto de su afirmación, Ecclestone aseguró que se trata de algo “ha notado” con el paso de los años.

En tanto que calificó de “completamente estúpida” la idea de Hamilton de derribar las estatuas de personajes históricos que hayan tenido actitudes racistas. “Deberían haberlas dejado ahí. Hay que llevar a los niños de la escuela a verlas y decirles por qué están ahí, qué hizo la gente de las estatuas y lo mal que estuvo lo que hicieron. Lo importante es la educación. Así pueden crecer sin tener que pensar en estas cosas”, agregó.

Ecclestone, de 89 años

“El automovilismo es un deporte por supuesto dominado por los blancos. Soy una de las pocas personas de color, todavía estoy solo”, denunció hace algunas semanas Hamilton, que tras el crimen de Floyd se ha sumado a numerosas campañas para terminar con el racismo y hasta se ha disfrazado para participar de manifestaciones en Londres.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las “burbujas” que utilizará la Fórmula 1 para combatir al coronavirus en su regreso a la actividad

Tras el asesinato de George Floyd, Lewis Hamilton apuntó contra la Fórmula 1: “Es un deporte dominado por los blancos”

Lewis Hamilton pidió a España que prohíba la matanza de toros y recibió una ola de críticas: “No permitas que la tortura se disfrace de cultura”