Luego con su amigo Max Mosley, fundador de la escudería March y ex presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en 1974 fueron los artífices de la Asociación de Constructores de la Fórmula 1 (FOCA por su sigla en inglés), que era la agrupación de los equipos y que Bernie lideró a partir de 1978. Se enfrentaron a la FIA por los premios y los derechos de televisión. Desde 1981 con el Pacto de la Concordia logró que la FOCA negocie los contratos de televisión. A esa altura si bien no había ningún título formal, en lo fáctico Ecclestone ya era el que mandaba. Pero fue por más y en 1988 fundó Formula One Management (FOM), la firma que hoy maneja los derechos comerciales de la Máxima. Ratificó que era amo y señor. El resto es historia conocida.