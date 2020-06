Luis Scola explicó la verdadera razón de su salida de Olimpo Milano y dijo qué debe pasar para estar en Tokio 2020

Scola terminó en el quinteto ideal del Mundial del último Mundial y es clave para Oveja Hernández (AP)

El jueves pasado el mundo del básquet se sacudió con una noticia inesperada. Luis Scola tomó la decisión de no jugar más en la Euroliga ni en Olimpo Milano. Además, quedó abierta la posibilidad de retirarse, lo que lo alejaría de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Soy un viejo, no puedo pasar otro año volando de un lado a otro de Europa y peleando bajo el aro con chicos grandes que podrían ser mis hijos. Me bajo acá”. Esa serían las palabras con las que Luifa, ese mismo día durante un almuerzo, le comunicó al entrenador Ettore Messina su decisión de abandonar la institución.

Scola no juega de manera oficial desde el 5 de marzo, cuando su equipo le ganó en condición de visitante a Valencia en un estadio totalmente cerrado debido a la pandemia provocada por el coronavirus. En ese juego, el argentino aportó 11 puntos y 5 rebotes en casi 18 minutos.

“Ésta no era la despedida que tenía en mente. Estaba pensando en un estadio lleno, en un gran partido, abrazándome con mis compañeros. Si el de Valencia fue mi último partido, sería un poco triste. Pero estaría bien igual: lo que tuve que hacer en 25 años de mi carrera, ya lo hice. Estoy en paz conmigo mismo”, explicó en diálogo con Corriere della Sera.

Aunque hace algunos días había mostrado signos positivos durante una charla con Nicolás Laprovittola, esta decisión sembró dudas con respecto a su futuro. “Nadie podría haber imaginado que el coronavirus alteraría el mundo, y al deporte en general. Quería ser el primer jugador de básquetbol de la historia en participar en cinco Juegos Olímpicos, pero ahora Tokio está muy lejos. Tendré que evaluar”, sostuvo.

Luis Scola se despidió de Olimpia Milano

Por su parte, Claudio Villanueva, agente del basquetbolista, en diálogo con Ucuweb afirmó que “tiene ofertas, pero él decidirá si sigue o si se retira. Es un proceso personal”.

Lo único que es seguro es que el subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 y China 2019 no continuará en Olimpia Milano, pero no le cerró la puerta a un futuro en Italia. Sostuvo que “la idea es permanecer en Milano hasta Navidad” y que seguir en el país “sería una mejor opción que otras”. Además hizo un guiño al comentar que ya empezó a dar notas hablando en italiano.

¿De qué depende su decisión? “De las ganas de volver a sudar en el gimnasio, de luchar por una pelota, hacer un tiro extra. En este momento no sé qué voy a hacer. Solo sé que no podría aceptar ser un jugador de medio juego. Solo conozco dos velocidades: 100% o 0%. Si creo que no puedo dar el 100%, entonces me detendría de inmediato. Me tomaré unos días para pensarlo”. Y luego añadió: “El baloncesto me ha dado mucho, y yo le he dado algo al baloncesto, pero la prioridad ahora es estar con mi esposa e hijos. La familia es lo primero. Y mi familia se vio obligada a viajar por el mundo conmigo, es uno de los aspectos negativos de mi trabajo. Ahora nos gustaría parar”.

Para concluir, Scola dejó en claro que no tuvo ningún problema con la institución y agradeció las palabras de Giorgio Armani, propietario del club (nunca antes lo había hecho con otro basquetbolista). “Fue un honor”, expresó.

