Después del éxito de The Last Dance, otra leyenda de la NBA tendrá su documental

Magic Johnson tendrá su propia película documental (Richard Mackson-USA TODAY Sports)

El documental The Last Dance, serie de diez capítulos que recorre la carrera de Michael Jordan durante su glorioso paso por Chicago Bulls, fue un éxito descomunal y fue visto por millones de personas alrededor del planeta. La posibilidad de conocer el “Lado B” del gran ídolo y el detrás de escena del equipo seis veces campeón de la NBA hizo que el producto cautivara a los fanáticos y también a aquellos que no son cercanos al mundo del básquet.

Aprovechando el furor de esta producción, en las últimas horas se supo que otra gran leyenda de la NBA tendrá su propio documental. Se trata de Earvin “Magic” Johnson, quien tendrá una película sobre su vida.

Los productores de la pieza, entre los que se encuentran las compañías XTR, H.wood Media, NSV y Delirio Films, informaron a la revista Variety que han conseguido un “acceso sin precedentes” al ex jugador de Los Angeles Lakers. Según adelantaron, el documental contará con imágenes de archivo, como así también con entrevistas al ex basquetbolista, a su familia, a ex compañeros de equipo y a ejecutivos de la NBA.

El basquetbolista jugó durante 13 temporadas en Los Angeles Lakers (EFE/Tannen Maury/Archivo)

“En estos tiempos sin precedentes, necesitamos películas que celebren a nuestros héroes más que nunca”, dijo Bryn Mooser, CEO de XTR, una de las productoras involucradas en el proyecto. Luego agregó: “Como una de las figuras públicas más legendarias, sacrificadas y resilientes de nuestros tiempos, los logros de Magic Johnson, tanto dentro como fuera de la cancha, son dignos de remarcar al mundo”.

Desde NSV, otra de la compañías realizadoras, destacaron: “Nos honra poder dar vida a esta historia de un hombre que ha abierto tantas puertas y que ha inspirado a millones”.

En 1991, Magic contó públicamente que había contraído el virus del VIH (AP)

La película recorrerá no solo la destacada carrera deportiva de Magic, sino también cómo se convirtió en un divulgador de las cuestiones relacionadas al VIH luego de contar públicamente en 1991 que había contraído el virus. Los realizadores esperan captar la emoción del público con estas distintas facetas de la vida del ídolo.

Magic Johnson es una de las grandes leyendas de la NBA y es parte del Salón de la Fama desde el 2002. Jugó durante 13 temporadas para Los Angeles Lakers y ganó cinco títulos. Además, con la selección de Estados Unidos, fue parte del Dream Team que integraron Larry Bird, Michael Jordan, Karl Malone y Scottie Pippen, entre otros, y que se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Actualmente, Johnson tiene 60 años y es CEO de una empresa que lleva su nombre, con la cual ha gestionado negocios muy importantes en el mundo del entretenimiento. Años atrás lanzó Magic Johnson Theatres, una cadena de salas de cine que se extendió por todos los Estados Unidos y que tiempo después fue adquirida por una importante compañía de rubro. En tanto que, en 2012, se dedicó a la adquisición de franquicias deportivas: primero lo hizo comprando una pequeña cantidad de acciones del equipo de béisbol de Los Angeles Dodgers -las cuales luego vendió- y de los Lakers.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La inesperada grieta que abrió The Last Dance: los motivos por los que Scottie Pippen estaría molesto con Michael Jordan

El impactante cambio físico de una de las principales estrellas de la NBA

La vida de película del “Gigante” González, el basquetbolista argentino más alto: NBA, lucha libre y una muerte en bancarrota