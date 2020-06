La palabra de Ronaldinho en pleno encierro: el rol del Barça con su escándalo y cómo transita la prisión domiciliaria en Paraguay

Ronaldinho cumplió tres meses de detención. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Este 4 de junio, el ex futbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano alcanzaron los tres meses de encierro preventivo en Paraguay por el presunto delito de “uso de documentos públicos de contenido falso”. Casi 90 días de los cuales el referente del fútbol brasileño pasó por una de las unidades mejor preparadas de las fuerzas policiales como lo es la Agrupación Especializada, hasta llegar a conseguir la “prisión domiciliaria” en el lujoso Hotel Palmaroga.

Fue allí desde donde recibió al medio español Mundo Deportivo y en donde habló de la actitud que tuvo el FC Barcelona con él. Pese a que el club no se pronunció ni a favor ni en contra de su situación a través de sus cuentas oficiales, el ex atacante culé, que también es el embajador de la entidad culé en el mundo, aseguró que la institución y él están “unidos para siempre”.

“Barcelona siempre me trata con mucho cariño y respeto. Les agradezco de todo corazón los mensajes y su amor”, fueron las primeras palabras del astro gaúcho acerca de los mensajes de los aficionados en las redes.

Ronaldinho es el embajador del Barcelona alrededor del mundo

Pese a que la entidad catalana decidió permanecer al margen de la polémica, incluso en el día de su cumpleaños (21 de marzo), fueron varios representantes del club como Carles Puyol, Samuel Eto’o y Ronaldo, entre otros, los que salieron a apoyarlo.

“Es muy especial la relación que tenemos y lo lindo que lo pasamos en el Barça y con todos los compañeros de esta aventura que es jugar a fútbol”, reconoció al periódico catalán y agregó: “Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta”.

En cuanto a su estancia en el lujoso hotel, el brasileño aseguró que tienen “un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible”.

Ronaldinho estuvo un tiempo encerrado junto a presos especiales en la Agrupación Especializada de Paraguay

“Han sido 70 días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada”, se lamentó.

Por otra parte, Ronaldinho también se tomó un tiempo para analizar cómo será el fútbol del Barcelona en la nueva normalidad que vive España: “No tener partidos por tanto tiempo, imaginar estadios vacíos y no tener esa energía que da la afición… Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad. Hablar de gestión del negocio no es lo mío, pero el esfuerzo deberá ser todavía más grande para mantener al club al mismo nivel”.

