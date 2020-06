Enfrentamiento con Sergio Ramos y cambios drásticos en el vestuario: las explosivas revelaciones de un ex médico del Real Madrid

Jesús Olmos contó los cambios que realizó en el equipo médico para mejorar físicamente al equipo (Reuters)

Este lunes el sitio Ideal de Granada publicó la entrevista que le realizó a Jesús Olmo, quien se desempeñó como médico del Real Madrid y que estuvo al frente de ese departamento durante cuatro años en los que se encargó de modificar el sistema por completo. El también cofundador de del Football Science Institute (FSI) detalló cómo fue la dificil tarea de llevar adelante su proyecto dentro del club que según él le permitió al equipo conseguir varios trofeos.

El profesional explicó que cuando quedó a cargo de los servicios médicos del plantel decidió llevar adelante una revolución que él entendía necesaria pero que a muchos les resultaba incómoda. “El Real Madrid tenía un modelo muy tradicionalista e hice cambios muy profundos y revolucionarios. Drásticos. Se llevaron a cabo con mucha dificultad; todo el mundo sabe que fui muy polémico". Es así que con el aval de la dirigencia empezó a implementar algunas modificaciones: "Cambié el vestuario para poner una sala de fisioterapia mucho más grande, una nueva zona de agua y recuperación y otra de trabajo biomecánico de compensación y contraté a muchos más profesionales, ampliando mi equipo a catorce personas con un fisioterapeuta para cada tres jugadores. Cambié a los nutricionistas. Asesorábamos los entrenamientos individuales de los jugadores con un plan para cada uno intentando en la medida de las posibilidades mejorar aquellos aspectos que creíamos que los podían hacer mejores jugadores. En mi etapa, el equipo médico y de rendimiento trabajó cuatro horas al día con los jugadores sanos y muchas más con los lesionados; el triple que antes”.

Todo estas novedades molestaron a algunos históricos del club como el caso de Sergio Ramos, refernte del plantel ahora y en aquel momento: “Con Sergio es especial porque tuvimos un enfrentamiento muy grande. Es una persona que, como yo, dice las cosas a la cara. Hice cosas que él no consideró adecuadas, aunque se las expliqué, y cada uno defendió su posición con el máximo respeto. Aun así, no me pongo a sus órdenes; mi criterio debe ser el mío". Olmo remarcó que más allá de aquel cruce, hoy tiene una buena relación con el futbolista del Real Madrid y que su contrapunto no interfirió en lo que fue un vínculo basado en el respeto mutuo.

Olmos estuvo era jefe del servicio médico cuando el Real Madrid ganó tres Champions League seguidas (Reurters)

Con los otros que tuvo conflictos fue con los directores técnicos. Durante su estancia en el Santiago Bernabéu trabajó junto a Carlo Ancelotti, Rafa Benítez y Zinedine Zidane: “Los entrenadores suelen preferir un modelo tradicional en el que controlan todo. En mi modelo, yo estaba al mismo nivel del entrenador y dirigía mi área. Yo defendí ese modelo, lo creé, y cuando se detuvo me fui. Lo respeto porque sé que me metí mucho en el aspecto físico de los jugadores. Todo lo que se me critica es verdad, pero es que ganamos tres Champions”.

A su vez, aclaró siempre fue más placentero trabajar con Cristiano Ronaldo: “Es un gran trabajador, estricto con todo el mundo pero con él primero. Todas las primeras figuras mundiales tienen una personalidad especial, no sólo en el fútbol, y es normal porque son los mejores del mundo, pero lo más importante es que no pierdan el respeto por los demás. Cristiano tiene un respeto extraordinario por los profesionales que trabajan con él. Lo aprecio muchísimo”.

En sus cuatro años al frente de los servicios médicos, Olmos conoció a varias estrellas que pasaron por el club blanco pero hubo un jugador que lo sorprendió más que cualquiera. “Quizás el mejor atleta que vi es Gareth Bale. Es un atleta natural capaz de ser bueno en cualquier deporte prácticamente. Tiene una genética y unas capacidades atléticas fuera de lo común, y diría que también técnicas. Es el que más me ha impresionado en todos los aspectos". También, destacó la dedicación de Lucas Vázquez, Keylor Navas y de Dani Carvajal.

