Dejó el automovilismo para dedicarse a la industria porno y hoy gana una fortuna por día: “Nunca podría haber soñado esto”

Renee Gracie fue piloto de automovilismo y ahora es estrella porno

La australiana Renee Gracie fue una de las figuras del automovilismo en 2015 cuando se convirtió en la primera mujer en ser piloto de tiempo completo en competiciones de automovilismo con vehículos V8. En aquel año, formó equipo junto a la suiza Simona De Silvestro en el equipo Prodrive Racing Australia en el Bathurst 1000.

Sin embargo, con el correr de las carreras fue perdiendo la pasión por el deporte automotor y empezó a explorar otros horizontes. Fueron algunos seguidores en sus redes sociales quienes le propusieron unirse a la industria de la pornografía y aunque al principio lo dudó, finalmente hizo una prueba.

"Ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida. Me ha puesto en una posición financiera que nunca podría haber soñado y realmente lo disfruto”, afirmó en diálogo con el sitio británico Daily Telegraph, en un artículo en donde se detalla que la ex piloto creó un sitio con contenido único para suscriptores. En apenas un par de años, Gracie ha logrado acumular más de 7 mil seguidores, lo que le proporciona un ingreso diario de 10 mil libras (USD 12.700).

“Estoy ganando un buen dinero y estoy cómoda con el lugar donde estoy”, aseguró la joven de 25 años quien ahora comprará una casa que utilizará exclusivamente para futuros videos. Además, contó que su familia la apoya: “Créalo o no, mi papá lo sabe y lo apoya. Creo que se podría decir que mi papá está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy y por lo que he podido hacer con el sitio”.

Al principio, Gracie publicó algunas fotos desnuda y en apenas una semana obtuvo ingresos cercanos a los 2 mil dólares, por lo que decidió no sólo publicar más contenido sino además realizar videos. Luego, avanzó hacia la modalidad de suscriptores, lo que le permite tener un ingreso fijo diario y mensual.

Con respecto a su amor por los motores, la australiana suele publicar imágenes de su automóvil, el cual disfruta de manejar pero ya no a alta velocidad. Además, es dueña de una moto de carreras con la obtiene su cuota mensual de adrenalina por puro hobby.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Aseguran que una estrella de la NBA gastó más de USD 1 millón durante una noche en un club de strippers