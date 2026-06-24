Cuánto debe ganar una familia para formar parte del 10% más rico en CABA

Una familia porteña necesita más de $5,2 millones mensuales para pertenecer al 10% más rico. (Sarah Pabst/Bloomberg)

Para pertenecer al 10% más rico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un hogar necesitó tener ingresos totales familiares de al menos $5.200.000 mensuales durante el primer trimestre de 2026, , según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

Este decil superior agrupa a familias con ingresos que llegan hasta $25.960.000, según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad. El ingreso medio en ese segmento alcanza los $8.196.499, una cifra que triplica el promedio general de la ciudad, ubicado en 2.588.582 pesos.

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En los primeros tres meses del año, tres de cada cuatro personas ocupadas en la Ciudad de Buenos Aires se desempeñan como asalariadas. Durante este período, los salarios registraron incrementos que quedaron por debajo de la inflación, lo que impactó de manera directa en el poder adquisitivo de las familias.

Además, las transferencias de ingresos que no corresponden a jubilaciones también evolucionaron por debajo del nivel de inflación observado en el trimestre. En este contexto, las tasas de desocupación y subocupación no mostraron variaciones relevantes respecto al mismo trimestre del año anterior.

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El mapa del ingreso en CABA, decil por decil

La escala de ingresos en la ciudad muestra amplias disparidades entre los distintos deciles:

El decil 1 , que representa al 10% de los hogares con menos ingresos, recibe entre $5.000 y $600.000 mensuales, con un ingreso medio de $372.484. Este grupo concentra el 7,2% de las personas y sólo el 1,4% de la masa de ingresos.

El decil 2 abarca hogares con ingresos familiares de entre $600.000 y $920.000, con un ingreso medio de $772.745. Aquí se ubica el 8,2% de la población y el 3% de los ingresos totales.

En el decil 3 , los hogares perciben entre $930.000 y $1.200.000, con un promedio de $1.084.608. Este segmento incluye al 9,1% de las personas y el 4,2% de los ingresos.

El decil 4 cubre ingresos de $1.200.000 a $1.600.000, con un ingreso medio de $1.398.082. Incluye al 9,3% de la población y el 5,4% de los ingresos.

El decil 5 agrupa hogares con ingresos de $1.600.000 a $1.900.000 y un promedio de $1.735.818. Aquí se encuentran el 9,1% de las personas y el 6,7% de los ingresos.

El decil 6 va de $1.900.000 a $2.400.000, con un ingreso medio de $2.125.458. Este grupo reúne al 9,8% de la población y el 8,2% de la masa de ingresos.

En el decil 7 , los hogares reciben entre $2.400.000 y $2.900.000, con un promedio de $2.621.961. Aquí se ubica el 11,2% de las personas y el 10,1% de los ingresos.

El decil 8 abarca ingresos entre $2.900.000 y $3.600.000, con un ingreso medio de $3.236.220. Incluye al 10,5% de la población y el 12,5% de los ingresos.

El decil 9 corresponde a ingresos de $3.600.000 a $5.200.000, con un promedio de $4.353.627. Este segmento representa el 11% de la población y el 16,8% de la masa de ingresos.

El decil 10, el de mayor poder adquisitivo, abarca desde $5.200.000 hasta $25.960.000 por hogar, con un promedio de $8.196.499. Aquí se encuentra el 13,2% de las personas y el 31,7% del total de ingresos.

La distribución del ingreso en CABA

La distribución del ingreso en la Ciudad muestra un deterioro, tanto a nivel individual como en los hogares. El informe señala que “un indicador de esto es el coeficiente de Gini, que aumenta en todos los casos”. Aunque los ingresos totales familiares y el ingreso per cápita familiar crecieron por encima de la inflación, esta mejora se explica porque “en general, aumentan los ingresos más altos, pero los más bajos aumentan menos”. De este modo, la desigualdad se profundiza y se hace más visible en la comparación interanual.

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Al analizar la estructura de ingresos de los hogares porteños, el 46,6% depende exclusivamente de ingresos laborales, el 23,4% solo percibe ingresos no laborales y el 28,7% combina ambas fuentes. El informe de Idecba destaca que el 74,5% de los hogares recibe ingresos a partir de la participación de alguno de sus miembros en el mercado de trabajo actual, mientras que el 38,7% percibe ingresos por jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo, ocupaciones anteriores y/o indemnizaciones, es decir, por su inserción pasada en el mercado laboral.

Durante el trimestre analizado, el 48,8% de los hogares accedió a préstamos o realizó compras con tarjeta de crédito, y el 35,5% utilizó ahorros para afrontar sus gastos. El 79,2% de la suma de ingresos corresponde a fuentes laborales, mientras que el 20,8% proviene de ingresos no laborales.

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En tanto, el ingreso total familiar promedio en la Ciudad de Buenos Aires fue de $2.588.582, cifra que representa una suba del 35,9% respecto al mismo período del año anterior, superando en 3,8 puntos porcentuales al incremento del índice de precios porteño, que fue del 32,1 por ciento.

Al desagregar los datos por zonas, se observa que los hogares del sur de la ciudad experimentaron un alza interanual del 40,6%, alcanzando un ingreso promedio de $2.252.069, aunque se mantienen por debajo de los del norte, donde el incremento fue del 43,8%, con un promedio de 3.113.613 pesos. En el centro de la ciudad, el ingreso total familiar creció 30,6%, llegando a 2.501.132 pesos. El ingreso per cápita familiar promedio fue de $1.361.905, ubicándose 36% por encima del registrado un año atrás.

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Los hogares del norte presentan un ingreso per cápita de $1.795.990, mientras que en el centro es de $1.331.332 y en el sur de $981.560, con aumentos interanuales de 42,8%, 32,1% y 38,4%, respectivamente. Esta disparidad implica que el ingreso per cápita familiar en el norte equivale a 1,8 veces el del sur.

Al mismo tiempo, el 30% de los hogares de menores ingresos concentra el 38,3% de la población, pero solo el 12,4% del total de ingresos; en cambio, el 30% superior reúne al 23,2% de los residentes y más de la mitad de la masa de ingresos (53,2%).

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El 30% de los hogares de menores ingresos concentra el 38,3% de la población, pero solo el 12,4% del total de ingresos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El ingreso individual promedio, neto de aguinaldo, se ubicó en $1.615.841, mostrando un incremento interanual del 36,1%. La brecha entre zonas es significativa: en promedio, los ingresos individuales en la zona norte son 62,2% más altos que en la zona sur. Los ingresos laborales aumentaron 35,5% en comparación con el año anterior, por encima de los ingresos no laborales, que crecieron 31,8 por ciento.

El promedio de ingresos de la ocupación principal fue de $1.572.277, con un alza de 34,3% en la comparación interanual. La mitad de la población ocupada percibe $1.200.000 o menos en su ocupación principal, lo que abarca aproximadamente a 1.566.500 personas.

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Entre los varones, el ingreso promedio llegó a $1.716.432 y entre las mujeres a $1.421.252, lo que implica que ellas ganan 17,2% menos. La brecha se amplió respecto al año anterior, dado que el ingreso de los varones creció 36,6% y el de las mujeres 31,9 por ciento.

En términos de empleo asalariado, el 74,9% de la población ocupada tiene ingresos en este segmento, con un ingreso promedio de $1.521.753 y una mediana de 1.200.000 pesos.

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Los asalariados varones perciben en promedio $1.635.791, mientras que las asalariadas mujeres alcanzan los $1.409.283, con una mediana también de $1.200.000. La brecha de ingresos en este caso es de -13,8%, lo que ratifica la persistencia de la desigualdad salarial por género en la ciudad.