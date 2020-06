Aseguran que una estrella de la NBA gastó más de USD 1 millón durante una noche en un club de strippers

La NBA se encuentra detenida desde el 11 de marzo (USA TODAY Sports)

Este fin de semana en The Joe Budden Podcast revelaron un dato desconocido que expone cómo es la vida nocturna de una de las figuras de la NBA, cuya temporada se encuentra detenida por la pandemia del coronavirus. Según contó uno de los integrantes de este programa, un club de strippers de la ciudad de Houston le hizo un homenaje por la fortuna que gastó en una sola noche.

Jamil Mal Clay reveló que “James Harden tiene su camiseta como colgando de la parte superior”, en un establecimiento nocturno luego de una jornada de fiesta que protagonizó en 2018. En la NBA es común que las franquicias cuelguen las casacas de sus grandes figuras en el techo de sus estadios y retiren sus dorsales como agradecimiento por sus logros. Evidentemente, este establecimiento hizo lo mismo con él.

"Hicieron eso porque dijeron que James había estado yendo allí gastando un montón de dinero, ¿sabes a qué me refiero? Entonces le regalaron su propia camiseta colgada de las vigas del club de striptease”, explicó el hombre que participa del podcast. Tras su revelación, varios portales estadounidenses informaron que su gasto aquella noche superó el millón de dólares, algo que podría tratarse fácilmente de un récord mundial. El dinero no sólo refiere a gastos en alcohol y mujeres, sino además en propinas.

James Harden es la gran figura de Houston Rockets (USA TODAY Sports)

Aunque muchos fans se sorprenden por la fortuna que Harden dilapidó en apenas unas horas, el jugador de Houston Rockts tiene un salario superior a USD 55 millones por temporada, por lo que su caja de ahorro no sufrió una sangría muy grande aquella noche.

Antes del parate por el coronavirus el miércoles pasado, La Barba, líder anotador de la NBA la temporada pasada, pudo mantenerse en lo alto en promedio de puntos en la 2019-2020 con 34,4 por juego. Ahora se encuentra a la espera del reinicio de la actividad, la cual fue suspendida el 11 de marzo después de que Rudy Gobert, el francés de los Utah Jazz, diera positivo por coronavirus.

La liga estadounidense de baloncesto aprobó la semana pasada que las 22 franquicias se concentren en Disney World a finales de julio para competir por el título. De esta manera, el certamen se reanudaría el 31 de julio con 22 equipos y los Playoffs tendrían lugar en agosto, mientras que las finales se completarán el 12 de octubre. También ha establecido una fecha de inicio provisional del 1 de diciembre para la temporada 2020-2021.

16 equipos que ocupan los lugares de desempate en las Conferencias Oeste y Este se unirán a otros seis más para determinar la alineación final de los playoffs. Cada uno de los 22 elencos jugará ocho juegos de temporada regular con fines de siembra para la postemporada. De esta manera, las ocho franquicias que no seguirán participando de la temporada son Golden State Warriors, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves y Charlotte Hornets, que ya no tenían posibilidades de acceder a la etapa de eliminatoria.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tras su millonaria donación, Michael Jordan habló sobre el racismo en Estados Unidos: “Nos han vapuleado durante demasiados años"

La NBA aprobó el “Plan Disney” y reanudará la temporada tras la suspensión por el coronavirus