Un jugador argentino del Vasco da Gama detalló el cuadro de situación tras los 16 casos positivos de coronavirus en el club

Germán Cano era uno de los goleadores del Vasco en lo que va de 2020 (EFE)

La noticia generó sorpresa y encendió una alerta en todo el fútbol brasileño: 16 futbolistas del plantel profesional de Vasco da Gama dieron positivo a un control de coronavirus. El grupo cuenta con los argentinos Martín Benítez y Germán Cano, quien habló en Planeta 947.

El ex delantero de Lanús, Chacarita y Colón de Santa Fe contó que hace algunos días las familias de todos los jugadores (más de 30) habían acudido a la institución para someterse, una por una, a los tests correspondientes. Luego de realizar un hisopado y estudio de sangre, quedaron a la espera de los resultados y la mitad de la plantilla quedó en cuarentena obligatoria (los dos argentinos dieron negativo).

“Nos enteramos ayer cuando volvimos a los entrenamientos y quedamos sorprendidos. No se esperaba nadie que hubiera tantos compañeros que dieran positivo. Cada uno es responsable de sus cosas, 16 es un número bastante alto. Yo no sé qué deben hacer cada uno en sus casas pero este virus te lo podés contagiar en el supermercado o en cualquier lado. Ser asintomático y estar normal. No lo sabemos, es complicado”, comentó Cano.

El Vasco da Gama, comprometido con el coronavirus (Twitter @VascodaGama)

En Brasil estiman que el Campeonato Carioca (en el que participan los equipos de Río de Janeiro) podría regresar en julio y el Brasileirao (la primera división) en agosto.

Por ahora, los casos negativos en Vasco da Gama continúan con los entrenamientos en diferentes horarios y grupos de máximo 5: “Pasamos por un protocolo en la cancha, nos desinfectan todo, los autos e individualmente. Te bajás del auto, vas a la cancha, hacés un trabajo de una hora o una hora y media y, así como estás, sin bañarte, vas al auto. Llegás a tu casa y te sacás todo afuera. Es el protocolo que usa el Vasco”.

Respecto a la situación personal, el atacante de 32 años que brilló en Independiente Medellín de Colombia expresó: “A uno le genera miedo hasta el día de hoy, pero más allá de que uno se cuida, está en casa, trata de no salir, hacer pocos pedidos de delivery, uno tiene que salir, ir al supermercado, ir a comprar pañales a la farmacia. Te lo podés agarrar en cualquier lado. Es difícil pero tratamos de no tener tanta paranoia porque nos hace mal”.

