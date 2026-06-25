Caloto, el histórico municipio donde nació Dávinson Sánchez: uno de los más antiguos de Colombia y destino de naturaleza y memoria

La diversidad cultural de Caloto reúne comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas en torno a la música, la gastronomía y la producción agrícola - crédito Soy_hectorsolis/TikToc

El municipio de Caloto, Cauca, tierra natal del defensor de la Selección Colombia Dávinson Sánchez, se proyecta como un destino turístico de historia, naturaleza y diversidad cultural en el norte del departamento, en momentos en que el futbolista brilla internacionalmente tras ser uno de los jugadores mejor calificados en la victoria 1-0 sobre la República Democrática del Congo, resultado que selló el paso de Colombia a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Con una herencia colonial y célebre por su devoción religiosa a la Niña María, Caloto —oficialmente llamada Nueva Segovia de San Esteban de Caloto— destaca como una de las poblaciones más antiguas de Colombia, fundada en 1543 por Sebastián de Belalcázar. El municipio es conocido por su profundo valor histórico, su pluralidad étnica y su papel como epicentro de turismo religioso y comunitario en el suroccidente del país.

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Historia, resistencia y patrimonio arquitectónico

Caloto es reconocida como la Ciudad Ambulante por su historia de resistencia indígena, especialmente de los pueblos Paez y Pijao, que obligó al traslado y refundación de la población al menos siete veces durante la época de la Conquista. La localidad formó parte de las Ciudades Confederadas que en 1810 juraron lealtad a la causa de la Independencia.

Entre sus joyas arquitectónicas sobresale el Puente del Río Chiquito, una estructura de ladrillo y arcos coloniales, y la Hacienda Japio, de gran valor patrimonial y político, que data del siglo XVI y fue administrada por jesuitas antes de pasar a manos privadas tras su expulsión en 1767.

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Caloto, fundada en 1543 por Sebastián de Belalcázar, figura entre las poblaciones más antiguas de Colombia y conserva una herencia colonial - crédito Alcaldía de Caloto

La diversidad cultural y el legado histórico de Caloto se reflejan en la convivencia de comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas. Esta fusión se expresa en la música, las guardias comunitarias, la gastronomía tradicional y una marcada vocación agrícola dedicada al cultivo de caña de azúcar, café y frutos locales.

Turismo religioso y espiritualidad plural

El municipio es un nodo fundamental del turismo religioso, especialmente por la Parroquia San Esteban de Caloto, que alberga la venerada imagen de la Niña María. Cada 8 de septiembre, miles de peregrinos llegan para celebrar las fiestas patronales con actos litúrgicos y culturales.

Caloto también integra la espiritualidad ancestral indígena Nasa y la cosmovisión afro, evidenciando una pluralidad devocional única en la región. Los visitantes pueden recorrer el Museo de Arte Religioso, participar en circuitos devocionales y asistir a rituales comunitarios que dignifican la tradición local.

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La oferta turística incluye experiencias de turismo vivencial y comunitario, donde se entrelazan tradiciones afrodescendientes, indígenas y campesinas, consolidando a Caloto como un referente de convivencia y paz social. El municipio promueve rutas de memoria histórica y espacios de diálogo sobre la construcción de esperanza y tejido comunitario, en un contexto de transformación tras el conflicto armado.

El Puente del Río Chiquito y la Hacienda Japio concentran parte del patrimonio arquitectónico e histórico de Caloto - crédito Alcaldía de Caloto

Naturaleza, ecoturismo y rutas de avistamiento

Caloto es un destino para el turismo de naturaleza, con paisajes de clima cálido a 1.050 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 25 ℃. El municipio se ubica entre el piedemonte y el valle, conformando un corredor de biodiversidad con ríos, guaduales y zonas de transición agrícola y de resguardo indígena.

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Caloto es reconocido por su riqueza en avifauna: ofrece jornadas de avistamiento de aves, recorridos guiados y senderismo interpretativo, ideales para amantes de la fotografía y la conservación ambiental.

Entre los sitios de interés natural destacan el Charco Ángel, un salto oculto entre montañas, y el Mirador ‘Encanto’, espacio ecológico construido con materiales reciclados, que invita al esparcimiento familiar y la contemplación del paisaje. El Refugio Dyil Wala fusiona naturaleza y arte, ideal para la desconexión y la paz interior.

Caloto ofrece turismo de naturaleza con avistamiento de aves, senderismo y sitios como el Charco Ángel, el Mirador Encanto y el Refugio Dyil Wala - crédito Soy_hectorsolis/TikToc

Cómo llegar y consejos para visitantes

Caloto limita al norte con Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené; al sur con Santander de Quilichao y Jambaló; al oriente con Corinto y Toribío; y al occidente con Santander de Quilichao y Villa Rica. Su extensión total es de 397,21 km² y la urbana de 234,68 km². Se encuentra a 81 kilómetros de Popayán y a 43 kilómetros de Cali, siendo esta última la ruta más utilizada.

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Desde Cali, los buses parten de la Terminal de Transportes con recorridos de aproximadamente dos horas por la Vía Panamericana y el desvío Villa Rica-Caloto. Desde Popayán, la ruta es directa hacia el norte por la Vía Panamericana. Quienes viajan desde Bogotá pueden hacerlo por carretera —trayecto de más de 10 horas y 490 kilómetros— o en avión hasta el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, para conectar luego por tierra.

Caloto está a 43 kilómetros de Cali y a 81 de Popayán, con acceso por la Vía Panamericana y una apuesta por el turismo sostenible y comunitario - crédito Google Maps

El municipio promueve el turismo sostenible y comunitario, invitando a visitantes a vivir experiencias que combinan historia, espiritualidad, biodiversidad y cultura viva.

Caloto, tierra natal de Dávinson Sánchez, se consolida como un destino de paz, memoria y encuentro, destacando su potencial más allá del fútbol internacional. La información de esta noticia proviene de la Alcaldía Municipal de Caloto y la Secretaría de Educación y Cultura.

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