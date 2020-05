¿Peligra el pase de Lautaro Martínez al Barcelona? La sentencia de un directivo del Inter de Milán

Soccer Football - Champions League - Group F - Inter Milan v FC Barcelona - San Siro, Milan, Italy - December 10, 2019 Inter Milan's Lautaro Martinez reacts after his goal is disallowed for offside REUTERS/Alessandro Garofalo TPX IMAGES OF THE DAY

“Quien quiera a Lautaro, que pague la cláusula”. Así de terminante fue la frase que utilizó Piero Ausilio, director deportivo del Inter de Milán.

La sentencia de uno de los principales dirigentes del Neroazzurro surgió tras la posibilidad concreta de que el delantero argentino sea transferido al Barcelona de España.

“Solo hay una forma de alejarlo del Inter”, continuó Ausilio, y es que el club interesado ejecute la millonaria cláusula de rescisión. “Una cláusula que todos conocen, inútil de ocultar: es exigente, porque tiene plazos y compromisos que deben mantenerse muy precisos”, detalló al programa de Sky Sports, El Mercato que Viene.

El directivo interista remarcó que no quieren desprenderse de sus jugadores importantes y mucho menos de Lautaro Martínez, quien a los 22 años se transformó en uno de los futbolistas del Inter de Milán mejor valuados en los últimos meses.

Además, Ausilio aclaró que la cláusula de salida “vence en los primeros días de julio, por lo que no es que dure mucho tiempo. Y es la única posibilidad que existe de ver a Lautaro Martínez lejos del Inter hoy”.

Soccer Football - Champions League - Group F - Inter Milan v FC Barcelona - San Siro, Milan, Italy - December 10, 2019 Inter Milan's Lautaro Martinez looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

Y como para echar por tierra aún más la posibilidad de que el argentino sea transferido en lo inmediato, remarcó: “No estamos discutiendo y abordando el tema de Lautaro con cualquiera. Simplemente porque nos enfocamos en él, es un activo importante del club, y después, no olvidemos que todavía tiene un contrato de dos años con el Inter. Los jugadores más importantes del Inter no tenemos intención de venderlos, sino conservarlos y eventualmente fortalecerse en el mercado. Esto también se aplica a Lautaro”.

“Sólo hay un camino que puede sacarlo del Inter, que es el pago de la cláusula de rescisión. Una cláusula que existe y que vence en los primeros días de julio, no durará mucho. En este periodo no estamos hablando de Lautaro con nadie porque contamos con él. Muchos clubes nos han preguntado por él, entre ellos el más decidido es el Barcelona, no lo escondo, pero les hemos dicho que no tenemos intención de venderlo. Queremos retener a los jugadores más importantes y reforzarnos”, insistió.

Para terminar, se refirió puntualmente sobre la oferta del conjunto español. En este sentido, no cambió de postura. “Lautaro Martínez no está a la venta. Barcelona nos contactó, tenemos una buena relación pero les dijimos que no venderíamos a Lautaro. Si lo quieren, el Barça debe pagar la cláusula de rescisión completa”, cerró.

La tan mencionada cláusula de rescisión de Lautaro Martínez en el Inter de Milán es de 111 millones de euros y, como mencionó uno de los principales directivos del conjunto neroazzurro, deberá abonarse en un pago, sin cuotas y que sólo será válido del 1 al 15 de julio, según informaron medios europeos.

