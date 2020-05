El cirujano que inmortaliza a los ídolos del deporte en pequeñas figuras de plastilina

El cirujano comparte sus figuras finales en sus redes sociales (Foto: Twitter @salasm24)

Una tarde, Martín Salas jugaba junto a su hijo Nicolás con figuritas de plastilina hechas por él mismo. El niño le había pedido a los superhéroes de Marvel, pero también le presentó a otros personajes que son igual de increíbles: los futbolistas más icónicos de la selección mexicana.

Tras una buena tarde de juegos, Salas decidió compartir el momento de aquella jornada con sus seguidores de Twitter. “Mi hijo me pidió que le hiciera superhéroes de plastilina y le presenté a algunos de mis héroes de la infancia como Matador (vs. Alemania), Niño Artillero (vs. Irlanda), Brody (vs. Bulgaria), Cuauh (vs. Bélgica) y Zorro del Desierto (vs. Italia), ¿a quién agregamos?”, escribió en su cuenta.

Aunque normalmente sus publicaciones obtiene pocos likes, en esta ocasión la foto de los muñequitos de plastilina consiguió más de 4,000 “Me gusta". “A mí ni por acá pensaba que tanta gente iba a ver esa foto”, dijo en entrevista con Infobae México.

Esta fue la foto con miles de likes en Twitter (Foto: Twitter @salasm24)

Subí la foto y a mucha gente le gustó. Luis García la vio y yo creo que eso hizo que la gente las viera, porque las retuiteó. Me sorprendió mucho que lo hubiera hecho

Cuenta que aquella instantánea de sus creaciones vino con comentarios agradables, así como críticas a su trabajo. “Incluso se me hizo curioso que entre ellos empezarán a discutir que sí estaban padres, que no están padres. Uno dice que cómo que esos son tus héroes y otro le contesta: 'pues a quién querías, ¿a Miguel Hidalgo?’”, recordó entre risas.

“Si ves la primera foto, el Matador (Luis Hernández) es el más rudimentario y el que menos detalle tiene. De hecho, fue una figura muy criticada por la gente. ‘Este Matador no se parece, más bien es Miguel Herrera’”, explicó el artesano.

El "Matador" Hernández fue una de las figuras que el cirujano representó en sus figuras de plastilina (Foto: Especial)

Sin embargo, esto le da gusto porque la gente reconoce el trabajo y por eso sube de vez en cuando a sus redes otras colecciones de futbolistas, así como alguno que otro artista. Esto a pesar de no dedicarse a las manualidades, pues es cirujano plástico.

“Pensé que si les estaba gustando tanto y nos divertimos mucho, mejor sigo haciendo estas series. Ahorita por la contingencia hay un poquito más de tiempo por mi trabajo y subo las fotos”, detalló.

He subido otras fotos, las ve (Luis Roberto Alves) Zague, Ramón Morales, Alberto García Aspe. Obviamente me da gusto porque es gente que yo admiro

Avengers vs El Tri

El hijo de Martín pedía a los personajes de Marvel (Foto: Nina Prommer EFE)

Aquella tarde, el hijo de Martín le pedía que hiciera a los Vengadores. “Él me decía que le hiciera a Spiderman, Hulk, el Capitán América, a todos los Vengadores, que son temas muy frescos para los niños”, expuso.

Aprovechando que estaba realizado a los personajes de Marvel, el cirujano decidió mostrarle otro tipo de figuras, que también hicieron vibrar a un país con sus “poderes”. “Le dije: ‘Este es otro superhéroe, es el Matador’. Me acuerdo que empezamos a cantar el coro de la canción del ‘Matador’ y se le quedó la canción”, contó.

Él me preguntaba sobre el Matador y cuál es su poder, ‘pues mete goles’, le dije

De izquierda a derecha están Zague, Luis García, Luis Hernández, Alberto García Aspe, Ramón Morales y Nery Castillo (Foto: Twitter @salasm24)

“Esto le gustó tanto que le hice a Luis García y le dije: ‘Este es el Niño Artillero y tiene la media vuelta. Este es el Brody (Jorge Campos) y él vuela’. Le enseñaba las fotos de los jugadores y le llamó mucho la atención. Aunque no los conocía, ahora se sabe sus nombres”, añadió.

Con esto llegaron más personaje como Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Pablo Larios, Óscar “Conejo” Pérez, entre otros. Además, representó también a otros deportistas, como el boxeador Julio César Chávez o el beisbolista Fernando Valenzuela.

Maradona y un momento que nunca se dio

Diego Armando Maradona dirigió a los Dorados de Sinaloa entre 2018 y 2019 (Foto: Henry Romero/ Reuters)

A pesar de que Martín creció en Culiacán, Sinaloa, no pudo conocer a unos de sus ídolos del fútbol: el argentino Diego Armando Maradona, quien hace unos años dirigió a los Dorados, club de aquel estado.

Siempre he sido fan de él. Me gusta mucho lo que hizo en su vida dentro de las canchas

En una ocasión vio un documental de Netflix sobre la selección de Argentina que ganó el Mundial de México ‘86, conjunto donde estaba el astro sudamericano. De ahí nació una idea para homenajear al futbolista con una de sus esculturas de plastilina.

Martín es un gran fan de Diego Armando Maradona (Foto: Twitter @salasm24)

“Yo normalmente estoy en el hospital, pero siempre me daba para distraerme un rato y en ese tiempo la hice. Me inspiré por la admiración que le tengo y porque tenía muy fresca la imagen de él”, comentó.

Cuando Diego Armando dirigió al Gran Pez, Martín estaba en Monterrey haciendo la especialidad de cirugía plástica. “Nunca llegué a verlo. Sí decía: ‘Me gustaría estar en Culiacán para ir ver un partido y sería padre poder darle la figura’, pero nunca se dio la situación”, lamentó.

Un pasatiempo de niño

De izquierda a derecha están Guillermo Ochoa, Óscar Pérez, Pablo Larios, Oswaldo Sánchez y Jorge Campos (Foto: Twitter @salasm24)

Este pasatiempo nació cuando Martín tenía seis años. Carlos, uno de sus primos, le enseñó el proceso de hacer las figuras, que ahora se han hecho populares entre sus seguidores en redes sociales y sus amistades, todo gracias a Nicolás.

“Recuerdo que me desesperaba a veces porque él hacía figuras bien padres y las mías no, nada que ver. La práctica hizo que fuera agarrando la técnica que yo necesitaba”, expresó.

Aunque en un principio le mejoraba las armaduras a sus muñecos de “Los Caballeros del Zodiaco”, este pasatiempo se trasladó a los deportes, pasión heredada por su padre. “Desde que tengo uso de razón, me puso a ver partidos de fútbol, después él se volvió ciclista, luego a mí me volvió beisbolista. Entonces desde niño me he empapado de deportes”, detalló.

Jorge Campors inmortalizado en plastilina (Foto: Twitter/ @salasm24)

Precisamente las figuras que conoce la gente son las que yo admiraba de niño

Ahora recrea a los personajes para matar el tiempo libre, aunque de vez en cuando realiza pedidos especiales para otras personas. “Las hago relativamente en poco tiempo, como de 30 a 40 minutos. Los detalles como las letras, lo nombres o los colores me llevan un poquito más”, indicó.

“A lo mejor la gente piensa que es pintado, pero todo es plastilina. Hay que hacer tiritas muy delgaditas para los detalles y yo creo que eso es lo más complicado, así como las caras. En la figuras que hago sobre pedido batallo siempre en la cara, es en lo que más tiempo me tardo”, refirió Salas.

Martín no sólo hace figuras del deporte (Foto: Twitter @salasm24)

Explicó que las de su hijo tienen menos detalle porque son para jugar, pero en los pedidos le mete un poco más de esfuerzo. Además, hay algunas figuras que son de 15 centímetros a las que les agrega una base con un esqueleto de alambre y un recubrimiento de resistol.

El trabajo de Martín puede ser consultado en su cuenta de Twitter (@salasm24) o en Instagram (@martiinsalas).

