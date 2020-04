La industria de los esports, la otra cara de los deportes que crece en tiempos del coronavirus

La industria de los esports, la otra cara de los deportes que sobresale en tiempos del coronavirus (Foto: Bruce Kluckhohn/ USA TODAY Sports)

Desde hace varios años, la industria de los esports, o deportes electrónicos, ha ido en ascenso. Sin embargo, en medio de la pandemia de coronavirus, parece ser una respuesta para la falta de competencias deportivas en todo el mundo.

En diferentes países se han visto iniciativas para mostrar el mundo de los videojuegos, mientras los deportes convencionales consiguen regresar a la normalidad. Bastan los ejemplos de la eLiga MX en México o los torneos relámpagos de LaLiga de España y de la Premier League de Inglaterra.

Este microuniverso de los juegos de video sale a relucir en estos duros momentos que atraviesa la humanidad. Aunque queda la pregunta de qué pasará con esto después de que el mundo regrese a sus actividades normales, tras el paso de la pandemia.

“De alguna manera, no sé si lo que veremos en el televisor serán competiciones de videojuegos o si veremos a las cadenas de televisión y medios tradicionales el intentar entrar dentro de la industria de los esports”, opinó Álvaro González, mejor conocido como Alvaro845.

Álvaro es un youtuber español y uno de los pioneros en la creación de contenidos de videojuegos para dispositivos móviles. Además, es el fundador de Team Queso, uno de los equipos de esports más importantes de la industria.

En entrevista con Infobae México, el creador de contenido señaló que estas iniciativas de las grandes ligas de fútbol sirven para visibilizar un trabajo que lleva años de evolución. “Obviamente la gente sigue teniendo sus necesidades de entretenimiento por el hecho de estar mucho tiempo en casa. Sin duda estas iniciativas son muy buenas para el desarrollo del sector y son muy bienvenidas”, indicó.

No obstante, aclaró que los esports siguen en transición y crecimiento, por lo que su futuro puede tomar rumbos distintos. “Son dos industrias que al final se dedican a dar entretenimiento a la población. Están llamadas a entenderse y ha colaborar de alguna manera”, apuntó.

No sé si sean los contenidos <i>esports</i> los que acaben en la tv o si serán las cadenas las que comienzan a crear más contenido en las plataformas donde se manejan

¿Quién es Álvaro Gónzalez?

Su primer acercamiento a los videojuegos fue gracias a su padre. Juntos descubrieron este mundo virtual, sentados frente a una computadora, tendiendo aventuras en Monkey Island.

Ahora, con 32 años, no se considera una gamer, ya que no le dedica un tiempo exagerado. Sin embargo, su trabajo ya marcó a la industria, al punto de que le da empleo a otras personas que se dedican a los videojuegos.

Comenzó con un canal en YouTube haciendo gameplays de Clash of Clans, un videojuego para smartphones de la productora Supercell. “Yo lo inicié de pura casualidad. Yo empecé a subir videos de Clash of Clans, que era un género que no estaba cubierto en el idioma español”, explicó.

Y es que su canal inició como una forma de comunicarse con sus compañeros del juego para mejorar en las estrategias, mientras estudiaba para ser notario. Nunca pensó que tendría un crecimiento como el de ahora, cuando suma casi cinco millones de suscriptores en YouTube.

Traté de especializarme en el dispositivos móviles. Es una apuesta. Puede que hoy en día sea minoritario, pero a la fuerza hay muchos más smartphones y tablets en circulación en el mercado que en comparación con consolas

Además, fue el fundador de Team Queso, un equipo profesional de esports. “El equipo decidí comenzarlo como una manera de diversificación de este nuevo negocio del entretenimiento en torno a los videojuegos. Por una lado está la faceta de los gameplays y lo que quería es ir a la faceta más especializada”, comentó.

Aunque en un inicio Team Queso sólo se especializaba en juegos para smartphones, ahora ha decidido ampliar sus plantillas a los videojuegos de computadora. Actualmente cuentan con secciones en Clash Royale, Arena of Valor, Fortnite, Counter-Strike, Smite, Rainbow Six, Brawl Stars y PUBG Mobile.

Al día de hoy, somos líderes globales de juegos de dispositivo móviles, hemos estado en mundiales de Crash Royal, de Clash of Clans, de PUBG Mobile

Para Álvaro este equipo es una gran responsabilidad, pues es una empresa que da empleo a muchas personas. Por ello, señaló que da un poco de miedo ser el encargado, pero aseguró que eso sólo se soluciona siguiendo adelante.

“Sinceramente nunca llegué a pensar que fuera a llegar a este punto, porque nunca llegué a planearlo. Se hizo una bola de nieve y se ha hecho muy grande. Ahora de repente te paras, miras hacia abajo y obviamente da un poco de vértigo, pero la solución es seguir mirando hacia arriba y seguir subiendo”, aseguró.

El crecimiento de la industria

Team Queso está participando en la No Tilt League, que es un torneo donde participan equipos de todo el mundo. Es el primer equipo de la tabla y está invicto, lo que demuestra el poderío del equipo.

Son también los actuales campeones de la región de Latinoamérica en PUBG Mobile. Asimismo, en el campeonato mundial de Berlín y Malasia terminaron primeros de toda la región Oeste y solamente fueron vencido por los equipos de Asia.

“De momento estamos invictos en la No Tilt porque justamente el dispositivo móvil es nuestra especialidad. Siempre vamos a competir y pelearle a cualquier equipo, tenga la infraestructura que tengan. Somos nosotros los líderes de mercado”, apuntó Álvaro.

A pesar de todo, el youtuber sabe que los esports no compiten por ahora contra competencias como el fútbol. “No digo que vayan a llegar algún día a eclipsar o superar al fútbol, porque llevan años de implantación, pero esta es una industria que va en plan ascendente. Entonces, sí que merecía la pena montar una empresa y tratar de posicionarla en ese nuevo mercado emergente”, añadió.

Lamentablemente, como muchas empresas en el mundo, los esports también sufren los estragos de la pandemia de coronavirus. El español mencionó que Team Queso se ha visto afectado porque el patrocinio fue pausado durante el periodo de crisis sanitaria.

“En mi canal estoy en una situación parecida. Yo he aumentado mis visitas aproximadamente en un 30 o 40 por ciento. Eso, en lugar de traducirse en un 30% o 40% de aumento de los ingresos, se ha traducido en una disminución del 25%”, añadió sobre la industria de la creación de contenido en internet.

Aunque no está seguro cómo será la reactivación económica, tiene claro que es momento de seguir adelante. “Lo único que depende de nosotros será seguir produciendo videos, seguir generando horas de contenido y entretenimiento para nuestra audiencia”, finalizó.

