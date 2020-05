Carlos Salcido, el presidente con “mano dura” y liderazgo de la Liga Balompié Mexicano

Javier González Levy señaló que Carlos Salcido tiene liderazgo dentro y fuera de la cancha (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Poco a poco, la Liga Balompié Mexicano (LBM) toma forma. A unos meses del inicio del torneo, ya son siete equipos confirmados para inaugurar el certamen y la cabeza de la organización ya comenzó labores.

Este último es el ex futbolista Carlos Salcido, quien asumió su cargo como presidente de la LBM. Sin embargo, esta apuesta por los organizadores es distinta, ya que es la primera experiencia del mexicano como directivo, luego de retirarse de las canchas en noviembre de 2019.

Javier González Levy, director de difusión de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM), le contó a Infobae México cómo iniciaron los acercamientos con el tres veces mundialista con la selección mexicana. “Tenía un abanico inmenso para continuar su desarrollo, dentro y fuera del fútbol”, explicó.

Carlos Salcido se retiró como futbolista profesional en noviembre de 2019 (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Explicó que el medallista olímpico en Londres 2012 tiene una buena relación con Víctor Montiel y Rafael Fonseca, presidente y vicepresidente de la ANBM respectivamente. “Al principio se le invitó como padrino, que viniera a conocer, que viera lo que se estaba haciendo básicamente”, señaló.

Con el paso del tiempo, Salcido empezó a llamarle la atención el proyecto y dio algunos detalles de lo que podría ser como directivo. “Sabemos que es un líder, que es una persona muy comprometida. Nos dimos cuenta de que es capaz de llevarlo al escritorio. Un liderazgo que se nota en los diferentes ámbitos de la vida”, aseguró González Levy.

El vocero señaló que Carlos sabe poner “mano firme” con los presidentes y representantes de los equipos, ya que él es quien trata directamente en el tema de los registros. “Fue un proceso relativamente corto, en el que se fue evolucionando hasta que se hizo formal. 'Carlos, ¿por qué no vienes y nos ayudas como presidente de la liga con esta capacidad que estás demostrado? En este poco tiempo ha hecho una revolución”, reconoció.

Carlos Salcido, el presidente con “mano dura” y liderazgo de la Liga Balompié Mexicano (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

“Ese fue más o menos el proceso. No estaba planeado como tal y creemos que fue una extraordinaria decisión”

A su vez, el director de difusión comentó cómo inició el proyecto de la ANBM y de la LBM. “Esto empezó como una iniciativa más o menos informal, charlas de café, entre Rafa Fonseca y Víctor Montiel. Ellos pensaron que había un montón de talento que se quedaba en el camino y concluyeron que sería padrísimo una liga que fuera una opción para ellos”, contó.

Luego de trazar la idea, las dos cabezas tuvieron que buscar a personas que respaldaran su proyecto. No obstante, no tuvieron el apoyo en un principio. “Muchos les dijeron que no, pero poco a poco empezaron encontrar respuesta. Al final, fueron siete personas que confiaron en el proyecto y así empezó en el primer trimestre de 2019”, recordó.

La Liga de Balompié Mexicano empezará en septiembre de 2020 (Foto: Twitter/ @SomosBalompie)

Indicó que la Liga Balompié Mexicano no busca competir con la Liga MX. “Somo una alternativa para poder atender no sólo a jugadores, sino a todos aquellas personas o instituciones que no han tenido acceso por el motivo que sea a la estructura actual del fútbol profesional. Estamos hablando de entrenadores, árbitros, medios de comunicación, inversionistas y patrocinadores”, detalló.

“Nunca lo hicimos pensando en hacer competencia. No queremos traernos a sus patrocinadores ni jugadores, ni mucho menos. Todo aquel que no tenga esa opción son bienvenidos acá”, reiteró.

González Levy apuntó que es “inevitable” que los vean como una competencia por los últimos acontecimientos por las decisiones en cuanto a las divisiones inferiores. Sin embargo, aseguró: “seguimos diciendo que no somos competencia”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Murió Daniela Lázaro, futbolista del Atlético de San Luis de la Liga MX Femenil

Piratas y Tiburón, los nuevos equipos que revivirán el fútbol profesional en Veracruz

José Juan Macías, el delantero mexicano que está listo para jugar en las mejores ligas de Europa

Liga MX: Cuál es el problema legal que podrían enfrentar los jugadores que se nieguen a entrenar al reanudar actividades