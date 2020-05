“Te voy a romper las piernas”: el ex Chicago Bulls que no soportó las burlas de Michael Jordan

Michael Jordan tuvo varias peleas con sus compañeros de equipo

El documental de The Last Dance, además de mostrar imágenes inéditas del vestuario de los Chicago Bulls en su último título (1998), también mostró la cara menos conocida de Michael Jordan. Salieron a la luz varios de los conflictos que tuvo el mejor basquetbolista de todos los tiempos con dirigentes, rivales y compañeros por su forma de ser y competitividad.

Entre las peleas más resonantes se encuentran las de Isaiah Thomas (figura de los Detroit Pistons), el distanciamiento con Charles Barkley (la estrella de los Phoenix Suns), las burlas hacia el gerente general Jerry Krause y las presiones hacia sus compañeros Will Perdue o Steve Kerr.

Estos últimos casos hay que agregar el de Bill Cartwright, quien fue uno de los pocos que se animó a confrontar a MJ. El arribo del interior que venía de destacarse en los New York Knicks no fue bien visto por Jordan, ya que arribó para reemplazar a su amigo Charles Oakley.

El 23 apodó de manera despectiva a su nuevo compañero como Bill Médico, por sus lesiones y lo hostigaba durante las prácticas, según develó Eric Freeman de Yahoo Sports. Incluso le solicitaba al resto del equipo que en los momentos clave de los partidos no se la pasaran, ya que no confiaba en sus capacidades deportivas.

Bill Cartwright luego fue entrenador en Chicago Bulls (REUTERS/Sue Ogrocki SUE/ME)

Un día Cartwright no lo soportó más y confrontó a la estrella de los Bulls: “Mira, no me gustan las cosas que te he escuchado decir sobre mí, ni que les digas a los chicos que no me pasen el balón. Si vuelves a hacer algo así nunca volverás a jugar al baloncesto porque te romperé las dos piernas”.

Estas palabras hicieron un quiebre en la relación. Si bien no fueron amigos, ambos comenzaron a entenderse mejor dentro de los campos de juego y consiguieron los primeros 3 anillos en la historia de la franquicia de Illinois.

Luego de quedar libre de Chicago en 1994, el pívot firmó con los Seattle SuperSonics, donde solamente disputó 29 partidos. Se retiró al finalizar esa temporada. Luego volvería a la institución para ser asistente y luego entrenador principal.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Fue hippie, consumió drogas y se transformó en el arquitecto que lideró a la victoria a Jordan y los míticos Bulls: Phil Jackson, el Maestro Zen de la NBA

La razón por la que se fue Michael Jordan y se disolvió el plantel de los Chicago Bulls: salen a la luz las memorias de Jerry Krause

Desafiante frase de Isiah Thomas contra Michael Jordan: “Él no era realmente mi competencia”