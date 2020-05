Entrevista con Osvaldo Ardiles: “Mauricio Pochettino es uno de los tres mejores técnicos del mundo”

El cordobés disfruta de su jardín en su casa de Inglaterra, donde pasa la cuarentena sin sobresaltos.

“A Londres no voy ni loco”, de esta manera Osvaldo Ardiles graficó lo que está sucediendo en la capital inglesa por la cantidad de infectados producto del coronavirus. El ex jugador reside junto a su familia en las afueras de la ciudad, donde se instaló hace más de 30 años cuando llegó por primera vez para transformarse en uno de los primeros extranjeros en jugar en el fútbol ingles.

Sir Ossie (su segundo apodo, en Argentina le decían Pitón) jugó 311 partidos en Tottenham y convirtió 25 goles. Los mejores años de su carrera fueron aquellos. Ganó cuatro títulos entre las FA Cup 1981 y 1982, la Charity Shield 1981 y la Copa UEFA 1984. Fue jugador, sí, pero también director técnico y ahora embajador de los Spurs: “Inglaterra no está para empezar a jugar de nuevo”, opinó en una entrevista con Infobae el hombre de 67 años que no pierde el cantito cordobés y que, con esa entonación inconfundible, varias veces durante la charla alternó entre el inglés y el español…

-¿Cómo está viviendo esta situación por el coronavirus?

-Encerrado como todo el mundo. En Inglaterra estamos como en Argentina, no se puede salir a la calle. Metidos adentro. Paso mucho tiempo en el patio de mi casa al aire libre…

-¿Le cambió un poco la vida?

-Sí, claro, en casa no paraba mucho, siempre me la pasaba haciendo otras cosas. Ahora no se puede hacer nada. Hay que quedarse en casa. Vivo en las afueras de la capital. A Londres no voy ni loco… El coronavirus atacó especialmente a las grandes ciudades, a Londres en Inglaterra como a Buenos Aires en la Argentina. Empezó todo en la capital londinense y después se fue distribuyendo para otras regiones. Cuando comenzó a expandirse el virus, dejé de ir a la ciudad. Hace un mes y medio que no voy. Donde vivo es mucho más tranquilo. Seguimos en cuarentena. Han empezado a abrir de a poco. Nosotros estamos más adelantados que ustedes en ese tema, como dos semanas antes. Allá hay que tener un poco más de cuidado. En Inglaterra, empezaron a decaer las muertes, pero en Argentina todavía no y hay que tomar más recaudos…

Lejos de la Argentina, Ardiles mantiene las costumbres gastronómicas. En su casa de las afueras de Londres también se come asado como si fuera en Córdoba.

-¿Volvió la actividad de alguna manera? ¿Los equipos comenzaron a entrenar?

-Sí, desde el martes pasado. En Alemania comenzaron a jugar el otro fin de semana y la Premier League está con muchas ganas de empezar a jugar cuanto antes. Dentro de Europa, Inglaterra está atrasada dos semanas con respecto a Italia y a España. De los países europeos, va a ser el último que vuelva a jugar por el virus. Arrancaron las prácticas con ciertas normas: no se pueden hacer tackles, solo se puede entrenar con presencia de a cinco jugadores por turno y respetando la distancia. Son entrenamientos más bien individuales. Así se empieza y veremos a adónde vamos...

-¿Está de acuerdo con esta decisión de que se vuelva a entrenar?

Entrenar sí, porque ellos (futbolistas) están muy bien cuidados. Ahora, cuando se empiece a jugar hay que tener mucho más cuidado. Hoy Inglaterra no está para empezar a jugar de nuevo. En Alemania lo han hecho y estamos observando muy de cerca qué es lo que pasa ahí. Es una decisión complicada que vuelva a jugarse. Te diría que no se puede volver a jugar en este país. Acá definitivamente hay que esperar. El riesgo es muy poquito en los entrenamientos, pero en los partidos cambia la cosa…

-Qué contraste hay en Gran Bretaña. Por un lado, en Escocia finalizaron la liga anunciando al Celtic como campeón. Por el otro, en Inglaterra abren las puertas para volver a entrenar y quieren que comience la Premier. ¿Por qué pasa eso?

-El país es uno que es Gran Bretaña, pero lo que pasa es que el fútbol está dividido. Inglaterra tiene su propia liga y Escocia la suya. Ahí están separados. Se complica todo. En la tierra escocesa todo está cerrado. No se puede practicar y decidieron finalizar la liga cuanto antes, así este año se olvidan de jugar hasta el 2021. En Inglaterra, todavía no se tomó una decisión. Falta un tiempo más para que se sepa. No se sabe si el título irá para el Liverpool o se suspende lo que resta del año. O si resiste y se vuelven a jugar las fechas faltantes...

Ardiles tuvo un romance instantáneo con el fútbol inglés, que se enfrío unos meses en 1982 cuando fue la guerra de Malvinas.(Reuters)

-Usted como embajador del Tottenham ¿Qué opinión daría al respecto de si se debiera volver a jugar o suspender todo?

No creo que haya tiempo para jugar. En Italia están pensando en volver el 15 de junio. Nosotros estamos atrasados. Creo que no va a haber tiempo de terminar la Premier League. También está la Champions League que quiere jugar en Agosto. La UEFA quiere terminar de jugar la edición de este año sí o sí. Ya han dado las fechas. Eso envuelve diferentes países. Lo veo todo muy, muy difícil que se vuelva a jugar. Yo creo que no va a haber otra salida que determinar esta temporada como terminada...

-¿Los jugadores qué opinan al respecto? Hay futbolistas que no quieren ir a entrenarse por miedo a contagiar a su familia al volver de las prácticas…

-Por supuesto, la salud para mí es fundamental. Es lo primero. No se puede volver a jugar en Inglaterra cuando hay muchas muertes. Se dice que el pico llegó a su culminación, pero no es tan así. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas. Los jugadores están desesperados por volver a jugar. También, por ir a entrenar. Pero es imposible que pase algo. Todos tienen hijos y padres a quienes deben cuidar y hoy no es posible, no…

-En la Argentina hay un sindicato que representa a los jugadores. ¿Cómo es el gremio de futbolistas ahí?

-El gremio inglés es el número 1 del mundo. Lejos, es el más capacitado de todos. Es más, hubo una cumbre hace poco donde estuvieron presentes representantes de otros países, entre ellos, uno de Argentina y otro de Uruguay, para captar ideas. Tiene un poderío tremendo el sindicato. Es muy fuerte y se hace escuchar. El sindicato hoy no quiere que se juegue…

-¿Qué le pareció la vuelta del fútbol alemán?

-Lo vi un poquito. Es como dice Cesar Luis Menotti: “El fútbol sin gente, no es fútbol”. Si lo ves en la televisión es como ver una película sin sonido. Se pierde el folclore sin el público. Los festejos de los goles, las expresiones y las emociones son lo lindo de este deporte. Jugar en una cancha sin gente está bien al principio porque no queda otra. Pero no se disfruta, la verdad. A mí no me llama mucho la atención ver esos encuentros. La gente acá está totalmente desesperada por ver fútbol. Y por supuesto, supongamos que se juegue cuando se pueda, no hay ningún tipo de duda de que los hinchas estarán en sus casas viendo los partidos. No es lo ideal, pero es un paso hacía la normalidad…

-Mauricio Pochettino se desvinculó del Tottenham y es libre para negociar su llegada a otro club. ¿Cómo es su relación con él?

-Es muy cercana, somos muy amigos. Él está bien en Inglaterra. Se lo vinculó con el Newcastle United. Cuando se habló para dirigir ese club había mucha gente de primer nivel involucrada que le hizo una buena oferta y él tenía vínculo con el Tottenham. El martes pasado se destrabó su situación y es un técnico libre. De esta manera, va a escuchar nuevamente ofertas, pero el Newcastle es una firme posibilidad para volver a dirigir. Se tomará su tiempo para pensar y esperar un poco que pase todo esto.

-¿Lo ve dirigiendo nuevamente en el futbol inglés?

-Es un técnico absolutamente de primerísimo nivel. Es uno de los tres mejores técnicos del mundo. Él puede dirigir adonde quiera. Acá, en España, en Francia e Italia. Pero le gusta mucho dirigir en Inglaterra. No son muchos los clubes donde él podría ir y darse el lujo de tenerlo. Hay unos cuantos equipos muy grandes que lo quieren y uno de ellos va a ser el elegido…

-¿Y en el fútbol argentino?

-No, por ahora Pochettino no va a dirigir en la Argentina. Tuvo un acercamiento, se habló en su momento del seleccionado, pero él estaba muy contento en el Tottenham. Hoy no lo veo. Tal vez más adelante en su carrera sí, pero ahora no.

-¿Lo recomendaría para la selección argentina?

-Claro que sí. Yo recomiendo a Mauricio para cualquier trabajo del mundo. Es una persona excelente.

Ardiles cree que su amigo Pochettino está para dirigir en cualquier lugar del mundo por su capacidad, pero cree que volverá a trabajar en Inglaterra.

-¿Qué le parece Mourinho como DT del Tottenham, le gusta su manera de jugar?

Tengo que pensarlo. Empezó bien, pero esto paró todo. Él recién arranca. Estuvo a cargo del equipo 10 partidos. Así que hay que esperar. Hoy por hoy es el técnico del equipo. Necesita y tiene que ser apoyado absolutamente por toda la gente del club. Yo soy gente del club y lo apoyo totalmente.

-¿Qué análisis hace del trabajo de Marcelo Bielsa en el futbol inglés?

-Bielsa tuvo un muy buen 2019. Desagraciadamente no subió en los últimos partidos, pero mereció hacerlo. Este año está primerísimo, está teniendo un buen año. Ese es otro tema que deberá resolver la Federación Inglesa: no solamente el futuro de la Premier League, sino también la Championship, el torneo de la segunda división donde juega el Leeds. Es, indudablemente, la séptima mejor liga del mundo en cuanto al dinero que mueve y lo poderosa que es. En Escocia anunciaron al Celtic como campeón. Y el torneo concluyó como se había suspendido. Los que estaban últimos, descendieron. En Inglaterra todavía no decidieron qué pasará con la Premier y con el campeonato de segunda división. Si terminara hoy, el Leeds finalizaría primero y ascendería a la máxima categoría.

-¿Bielsa pudo imponer su idea de juego?

-Sí, por eso logró casi el ascenso. Además, él podría dirigir otro equipo de la Premier. Está muy bien considerado por la gente del fútbol. Hizo un muy buen trabajo el primer año, pero le faltó poco para ascender. Ahora, lo está llevando muy bien y es líder del torneo. Veremos qué decisión toma la federación, que, sí termina todo acá, el Leeds debería ascender a la Premier…

Osvaldo Ardiles en la Argentina jugó en Instituto de Córdoba y en Huracán. Además, se consagró campeón del Mundo en 1978 con el seleccionado nacional de la mano de César Luis Menotti. Como entrenador dirigió a su querido club inglés, al Chivas Guadalajara de México, al Croatia Zagreb, a Racing y a Huracán, así como a diversos equipos japoneses (Shimizu-S Pulse, Yokohama Marinos y Tokio Verdy). También, tuvo un fugaz paso por Cerro Porteño de Paraguay.

“De la Argentina recuerdo a todos los clubes por donde pasé con muchísimo cariño. Por supuesto, la Selección está un paso por encima de todos los clubes, inclusive del Tottenham. El seleccionado era muy especial. No obstante, en los clubes formé una muy buena relación con todos y tengo muy buenos recuerdos”

-¿Cómo definiría a Cesar Luis Menotti?

-César es un gran maestro del fútbol. Podría hablar de él de diferentes formas. Fue y es un gran maestro. Hay un antes y un después en el fútbol argentino desde la llegada de Menotti…





