La dura crítica de un ex campeón de la NBA contra Michael Jordan: “Hoy en día los jugadores no querrían jugar con él”

El ex de los Cavaliers opinó acerca de Jordan

A falta de los últimos dos capítulos para el final de la serie “The Last Dance”, continúan las opiniones dentro del mundo de la NBA acerca del referente histórico de la compañía, Michael Jordan.

Después de los dichos de Reggie Miller, quien aseguró que si hoy se cruzara con él lo golpearía, o los de Isiah Thomas, considerando que hoy en día hay una decena de jugadores mejores, en esta ocasión fue el ex ala-pivot de los Cleveland Cavaliers Channing Frye el que disparó contra “Air”.

El ex compañero de LeBron James y campeón en 2016 aseguró que la leyenda del basket a nivel mundial sólo fue un simple anotador y afirmó que en el deporte actual “los jugadores no querrían jugar con él”.

Channing Frye jugó con LeBron James en los Cavaliers (AP)

“Michael Jordan es increíble, pero su trabajo en el equipo era anotar. ¿Verdad? Contó con uno de los primeros equipo con dos ‘tweeners’ (jugadores capaces de jugar en varias posiciones) como Dennis Rodman y Scottie Pippen. Rodman, Pippen... y podemos apuntar a Toni Kukoc y a Ron Harper, que no recibieron el crédito suficiente”, reconoció en el podcast “Talkin Blazers” de la NBC.

“Michael Jordan sólo tenía un trabajo, que era anotar. Y eso lo hizo a un ritmo asombroso. Pero no creo que su forma de ganar pudiese trasladarse a hoy en día. Los jugadores no querrían jugar con él”, consideró el ex jugador de 36 años. “¿MJ anotaría 50 puntos?... No, no lo haría. Todos les harían un doble marcaje”, agregó

El ex Knicks, Blazers, Suns, Magic, Cavaliers y Lakers reveló que, “no era fanático de Jordan, nunca lo tuve dentro de mis mejores jugadores de todos los tiempos. Me gusta argumentar que LeBron es el mejor de todos los tiempos”.

Jordan ganó la medalla de oro en los JJOO de Barcelona 1992

A lo largo de su carrera, Michael Jordan demostró que no sólo fue un simple anotador. Él fue campeón de la NBA en seis ocasiones, siendo también el MVP de cada final. Además fue 14 veces parte del All Star y cinco veces el MVP de una temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998).

En cuanto a su desempeño como anotador, tuvo 10 títulos como máximo anotador de la competencia y es el quinto en la historia con 32.292 puntos. “Air” es parte del Salón de la Fama de la NBA 2009 y obtuvo dos medallas Olímpicas en Los Angeles 1984 y Barcelona 1992.





