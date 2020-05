Una crítica a Federer inesperada y la confesión de un secreto familiar impactante: la íntima entrevista a la madre de Novak Djokovic

Djokovic junto a sus padres en un evento de la fundación del tenista

En medio de la pandemia por coronavirus y el incierto futuro acerca del reinicio de los circuitos profesionales dentro de la ATP, la madre de Novak Djokovic, hoy número uno del tenis mundial, fue protagonista de una entrevista muy personal acerca de los duros momentos por los que pasó su familia, y repasó duros momentos del serbio, como por ejemplo su peor derrota, ante Juan Martín del Potro.

También habló de la presión que sintió la familia, incluido él, cuando se manifestó a favor de apoyar la causa serbia ante la independencia de Kosovo y de las finales de Wimbledon del año pasado, en las que tuvo un partido épico frente a Roger Federer, a quien tildó de ser “un poco arrogante”.

Dijana Djokovic protagonizó una entrevista íntima con un medio suizo

“Ni en mis mejores sueños, iba a imaginar que mi hijo sería algún día el mejor del mundo. Cuando tenía seis o siete años, lo llevamos a un campamento cerca de nuestra antigua casa, en Kopaonik, y allí, Jelena Gencic dijo que después de Monica Seles no había visto a un niño con tanto talento”, recordaba Dijana Djokovic en una extensa entrevista con el diario suizo Blick.

Por aquel entonces, la familia del serbio vivía una situación totalmente diferente en donde los problemas económicos eran moneda corriente. Tanto ella como su esposo tuvieron que luchar y hasta recurrir a “negocios ilegales” para apoyar a su pequeño hijo y su prometedora carrera deportiva.

“Los comienzos fueron difíciles. Los dos trabajábamos en Kopaonik, pero no teníamos dinero suficiente para pagar el alquiler del piso. Mi esposo acompañaba a Novak a los torneos y yo me quedaba en casa con los otros dos niños pequeños. Había días en los que me despertaba y no sabía ni cómo iba a poder comprar pan. Estaba desesperada, pero de algún modo, si uno tiene un objetivo en mente, acaba lográndolo”.

“Srdjan (Padre de Novak) tomó prestado dinero de personas que hacían negocios ilegales. Por supuesto, lo querían de vuelta con altas tasas de interés. Siguió girando en círculos. Para pagar la deuda, tuvo que pedir prestado dinero una y otra y otra vez. Cuanto más sentían los concesionarios lo urgente que era el dinero, más aumentaban la tasa de interés. Cuando Novak fue al torneo juvenil de Roland Garros por primera vez, uno aumentó del 10 al 15 por ciento en el último minuto. ¿Pero qué debemos hacer? No tuvimos elección. Srdjan llamó a miles de puertas para encontrar un patrocinador. Habló con gente de negocios sobre si querían invertir en Novak. Pero la gente no escuchó. Lástima, probablemente habrían ganado millones hoy”, advirtió la mujer de 56 años.

“Creo que fuimos una familia valiente. Si Novak hubiera nacido en otro país, todo habría sido diferente. Hemos pasado muchas noches sin poder dormir”.

Novak Djokovic se coronó campeón de Wimbledon el 14 de julio del 2019 - REUTERS/Toby Melville

Con su hijo ya consagrado en la élite del tenis, Dijana recordó la batalla épica que protagonizó Novak Djokovic frente a Roger Federer en la final de Wimbledon del 2019 en donde el serbio se impuso por 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (7-3).

“El partido ante Roger en Wimbledon fue el más difícil del año pasado. En el estadio todos aplaudían a él y nosotros éramos solo un puñado de fans de Novak. Me molestó porque Roger es un poco arrogante. Cuando tuvo esos dos match points con su saque, agarré mi cruz del Río Don, un amuleto que uso y que me salva en momentos difíciles”.

“Me dije ‘Nole, puedes hacerlo. Lo has hecho muchas veces, puedes hacerlo de nuevo’, y lo hizo. Dios lo salvó. Novak también cree en él. Se siente elegido por Dios. Lleva una cruz que le trae paz y felicidad”, afirmó.

En la misma línea y recordando partidos difíciles, también habló de la derrota más dura que sufrió su hijo, la cual tuvo como protagonista al argentino Juan Martín del Potro, en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Rio 2016: “Aquella derrota aún me rompe el corazón. Las lágrimas que le vi en aquella ocasión son las más grandes que le he visto. Lo tenía todo para ganar el oro pero el deseo no le fue concedido. Tenía ese problema en el codo y no pudo soportar la presión. Sentía que había decepcionado a la gente de Serbia”.

Djokovic es el número uno actual del ranking ATP - REUTERS/Ahmed Jadallah

La presión siempre estuvo presente en la carrera del serbio, no sólo deportiva sino también política y socialmente y así lo reveló Dijana.

“En Londres 2009 pasé mucho miedo. Scotland Yard (Policía Metropolitana de la ciudad inglesa) nos retuvo en casa a todos ya que Novak apoyó la causa Kosovo es Serbia y fue amenazado por los grupos albaneses. Un vecino me dijo que había hombres fuera de nuestra casa, probablemente drogadictos, que querían secuestrar a nuestros perros para pedir un rescate. Novak perdió ante Marat Safin y todos se preguntaban por qué. ¡Nuestro hijo estaba bajo mucha presión! Nadie hablaba de eso”, concluyó.





