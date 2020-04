Federico Coria, hermano del Mago, en diálogo con Infobae se mostró en una línea similar y remarcó lo desprotegido que están los tenistas: "¡Por el miedo nadie se atreve a hablar! Quizás es más fácil hablar si no estás en el país. No quiero salir con el auto y tener miedo que me choreen o estén ahí alguno de estos tipos de las apuestas. En algún punto es entendible que no se hable mucho del tema, porque nosotros no tenemos ninguna protección para que nos cuiden. ¡Tienen hasta la dirección de tu casa! Yo mandé en el juicio estas pruebas que me mandaban la dirección de mi casa. Cuando se critica o se juzga, hay que entender también la situación. En este caso era una banda que había tenido contacto con muchos jugadores y fue descubierta, ahí se investigó. Yo nunca había hablado de este tema no sólo por mí, sino también por mi familia; tenés miedo por ellos”.