Se sentó al lado de la rueda trasera de su Williams. Hubo quienes se acercaron para darle su apoyo, pero no, Lole estaba desconsolado. Giró su cabeza hacia la derecha, aceptó una gorra que luego la usó para secarse sus lágrimas. Fue puro y no ocultó sus sentimientos. Se quebró. Su llanto fue largo, sin tapujos, ni vergüenza para descargar su bronca. Es que Reutemann, por unos minutos, fue elocuente con su lamento que congeló a una multitud más allá de la alta temperatura. La impotencia de Reutemann era inimaginable. Su dolor incalculable. Encima su flamante compañero Jones se llevó la victoria, en lo que fue el prólogo del título que consiguió ese año.

Sin emitir palabra, se fue caminando hacia los boxes. Los fanáticos quedaron atónitos. Ni el ruido de los motores que seguían en carrera pudo con el silencio que invadió en esos minutos. "En ese momento no podía creerlo y sólo atiné a bajarme del auto y sentarme junto a él. Estuve mucho tiempo sentado, llorando como quince minutos. Todo parecía increíble, que la carrera se me haya ido así", manifestó después Lole.

Aquella frustración no era una más para el santafesino. Él sabía que no iba a tener muchas chances más de ganar en Buenos Aires. Incluso solo tuvo otra y fue en 1981, cuando resultó segundo detrás de Piquet. Fue en la temporada en la que lideró la mayor parte del campeonato, que perdió por apenas un punto contra el brasileño. Pero esa es otra historia…