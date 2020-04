Sin embargo, ese panorama no parece preocuparle a la joven tenista Eugenie Bouchard, quien decidió ir a dar un paseo por el Red Rock Canyon de Nevada (Las Vegas). La ex número cinco del ranking WTA publicó las fotos en sus redes sociales y despertó una ola de críticas de los fanáticos, quienes no aceptaron que haya roto el confinamiento social.