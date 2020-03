Fernando Lugo fue campeón del mundo en 2016 de fútbol-tenis o “piki-vóley”, como también se suele llamar a la disciplina. Y comparte el placer de jugarlo con Dinho. Supo visitarlo en la cárcel, y ahora es el ex fantasista de Gremio de Porto Alegre quien brilla en su actividad. “Él esta muy bien, no le falta nada ahí. No está encerrado y siempre está afuera compartiendo momentos con los muchachos. Él es un tipo muy humilde”, le contó a Infobae .