Más allá de lo que significa Boca para él, el ex Juventus, Galatasaray e Inter de Milán, entre otros, reconoció que planea respetar su contrato con el Verdao hasta 2021 y que no cree que lo vayan a llamar desde el cuadro azul y oro, aunque la ilusión es lo último que se pierde. “Riquelme no me llamó y no creo que me llame. Tengo que pensar en ganar la Libertadores con Palmeiras. Es un sueño”, expresó.