“Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el más estable, lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse de Messi. Cristiano es más estable y Messi no es un goleador”, expresó Pelé. La frase genera controversia ya que es dificil sostener que La Pulga, máximo anotador histórico de la selección y máximo artillero histórico del Barcelona, no es un goleador.