“He pasado por tantas emociones desde que me enteré de mi diagnóstico ... principalmente miedo, ansiedad y vergüenza”, reconoció en la publicación. “Lo primero y más importante es que me gustaría disculparme públicamente con las personas que podría haber puesto en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusa. Espero que mi historia sirva como advertencia”, continuó el pivote francés.