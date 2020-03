“En primer lugar, te diré que la Agrupación Especializada no es una penitenciaria. Es casi un hotel. No le gustaba la galleta y el mate cocido, pero ya comió chipá. Es un ídolo internacional. No sé si van a jugar un partido de fútbol pero lo lógico y lo presumible es que dentro de la Agrupación Especializada haya algún futbolito, supongo. No sé si fue fichado por algún equipo dentro de la Agrupación”, detalló el ministro del Interior Euclides Acevedo en diálogo con Canal 9 de Paraguay sobre el día a día del ex jugador detenido.