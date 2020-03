Uno de los fiscales a cargo del caso, Federico Delfino, había sido el encargado de tomar la decisión de no imputar al ex futbolista ni a su hermano por haber evaluado que habían sido engañados y que no actuaron de mala fe, todo lo contrario a lo sucedido con el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira -entregó los papeles adulterados- y dos mujeres paraguayas, presuntamente las encargadas de retirar la documentación que utilizaron los Assis Moreira para pisar suelo paraguayo.