No es la primera vez que Ronaldinho tiene problemas con la Justicia en el último tiempo. En 2015, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira fueron condenados por la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. La región es considerada un área de preservación ambiental y ellos no tenían licencia cuando construyeron la plataforma, de acuerdo con un comunicado del la Justicia de Río Grande do Sul. En la sentencia fue determinado el pago de una multa de 8,5 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares).