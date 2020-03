“Messi sufre que no se haya definido el partido en los primeros 45 minutos. Estamos acostumbrados a que sería como un cazador de codornices que siempre caza 1000, pero cuando caza 999, que le falta una, decimos que no está bien, que no tiene puntería”, señaló el histórico entrenador en una entrevista con la radio española Cadena Ser. “Siempre va a vivir esto Messi. Todos los que tienen a Messi está acostumbrados a que cuando el equipo juega mal, Messi gane el partido. Pasó en Argentina y está pasando en Barcelona. Creo que Messi sigue siendo Messi. Insisto: después de haber cazado 999 codornices, erró a una y ahora estamos pensando si es el final. ¡La semana que viene va a jugar y no tengo ninguna duda que se va a aburrir de hacer goles”, agregó.